Politi om flugt efter drabsforsøg: Han får hjælp

Politi om flugt efter drabsforsøg: Han får hjælp

Vestegnen - 02. december 2020 kl. 12:13 Af Peter Erlitz

Vestegnens Politi frigiver nu et foto fra efterforskningen af et drabsforsøg på Brøndby Nord Vej - og genefterlyser Lucas Kragh Christiansen, som er mistænkt i sagen. Samtidigdig advarer politiet de personer, som mistænkes for at hjælpe Lucas Kragh Christiansen under flugten.

Forkert bil ramt Den 2. august ved kl. 23-tiden kørte to mænd på knallert efter en personbil på Brøndby Nord Vej i Brøndbyøster og skød flere gange mod bilen. Den blev ramt af projektiler, men ingen kom til skade. Ikke længe efter eftersatte politipatruljer en bil, som forsøgte at flygte fra politiet. Flugten endte med, at en 25-årig mand blev anholdt, mens Lucas Kragh Christiansen ifølge politiets mistanke undslap. Den 25-årige er siden varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør. Fordi der er tale om en igangværende efterforskning og fængsling bag lukkede døre, kan sagens detaljer og personers roller kun omtales sparsomt. Politikommissær Henrik Hougaard kan dog på nuværende tidspunkt godt bekræfte, at skudepisoden efter politiets vurdering relaterede sig til en daværende konflikt mellem to bandegrupperinger, og at der blev skudt mod en forkert bil.

Fængsel for at hjælpe eftersøgt Efterforskningen identificerede hurtigt Lucas Kragh Christiansen som mistænkt, og siden har Vestegnens Politi eftersøgt ham. Han blev efterlyst offentligt med foto den 10. september men er fortsat på fri fod, og nu frigives et nyt foto af ham - denne gang fra efterforskningen.

Fotoet har fanget Lucas Kragh Christiansen tanke flugtbilen på en tankstation i Glostrup cirka halvanden time før skudepsioden i Brøndbyøster: - Det er nyeste foto af ham, og vi håber, nogen genkender ham, har set ham eller ved, hvor han færdes eller opholder sig, siger politikommissær Henrik Hougaard, Københavns Vestegns Politi. Lucas Kragh Christiansen er 21 år, normal af bygning, 184 cm høj, har brune øjne og brunligt hår. Det kan ikke udelukkes, at han har anlagt skæg. Man skal ikke henvende sig til Lucas Kragh Christiansen men straks kontakte nærmeste politi. Politikommissær Henrik Hougaard tilføjer, at Lucas Kragh Christiansen sandsynligvis bliver hjulpet med skjul og penge af en snæver personkreds: - Politiets eftersøgning fortsætter lige så længe, han er på fri fod - og en hjælper bør huske på, at hvis man bistår eller skjuler en eftersøgt, kan det koste op til to år i fængsel, siger politikommissæren. Straffelovens § 125 siger: Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som for at unddrage nogen fra forfølgning for en forbrydelse eller straf holder ham skjult, hjælper ham til flugt eller udgiver ham for en anden.