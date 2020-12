Vestegnens Politi og fem vagtvirksomheder samarbejder om »Operation Julefred«. Foto: THOMAS OLSEN

Politi og vagter vil sikre fredelig jul på Vestegnen

Vestegnen - 15. december 2020 kl. 13:56 Kontakt redaktionen

Fra fredag 18. december til tirsdag 29. december er der øget fokus på at sikre julefreden i Vestegnens kommuner, når Vestegnens Politi i samarbejde med fem vagtfirmaer sætter gang i »Operation Julefred«.

Du er på julegaveindkøb i centret, og pludselig opdager du, at din pung er væk. Eller måske har du været på juleferie hos familien, og kommer hjem til et hus, hvor der har været ubudne gæster.

Det er sådanne situationer, det kommende julesamarbejde mellem politiet og vagtvirksomhederne skal forhindre, når de tager hul på »Operation Julefred«.

Vestegnens Politi og vagtvirksomhederne G4S, Securitas, Vasik, Pro-Teck Sikkerhedssystemer og Verisure går i år målrettet efter at sikre julefreden ved at have øget fokus på tryghed i de lokale butikscentre og øget bevågenhed mod indbrud i området.

- Hvis vagterne ser noget, viderebringer de den information til os, og vi vil så holde ekstra øje og være mere synlige i det pågældende område. Vi håber, at den form for samarbejde kan være med til at nedbringe antallet af indbrud og forhindre kriminalitet, siger Søren Enemark, der er vicepolitiinspektør hos Vestegnens Politi.

For at sikre tryghed i centrene og forebygge indbrud vil vagterne i deres daglige patruljeringer melde vigtige observationer til Vestegnens Politi, hvis de ser eller oplever noget, der er usædvanligt.

- Vi holder særligt øje med det, som ikke ser ud som det plejer. Det kan for eksempel være, hvis der holder en bil med en udenlandsk nummerplade, hvor der normalt ikke holder biler, eller hvis en person ser ud til at opholde sig et sted, hvor det ikke har et ærinde, fortæller Jesper Markussen, der er afdelingschef i G4S.

Hos Vestegnens Politi er man glade for samarbejdet.

- Det er vigtigt som myndighed, at vi kan samarbejde med lokale aktører, for det giver os ekstra øjne og ører, der kan fortælle os, hvis der sker noget, lyder det fra vicepolitiinspektør Søren Enemark.

Jesper Markussen fra G4S stemmer i:

- Operation Julefred giver rigtig god mening, fordi vi kan bidrage til politiets arbejde.