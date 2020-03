Artiklen: Politi og beredskab rykker ud: Gasledning gravet over

Politi og beredskab rykker ud: Gasledning gravet over

En gasledning blev tirsdag formiddag gravet over på Hvidovrevej i Rødovre.

Vestegnens Politi oplyser, at Hvidovrevej er spærret mellem Damhustorvet og Randrupvej.

Der er ingen fare for omkringboende, fastslår politiet.

Hovedstadens Beredskab i Hvidovre og Vestegnens Politi hastede til stedet for at sikre omgivelserne og har tilkaldt folk fra gasselskabet, som kunne afbryde for gassen.

Meldingen om gasudslippet kom klokken 10.