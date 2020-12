Politi modtog million-arv: Det skal pengene bruges til

Politidirektør Kim Christiansen: - Jeg håber på mange ansøgninger.

Vestegnen - 02. december 2020 kl. 11:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Vestegnens Politi har etableret en fond, der nu deler penge ud til bekæmpelse af narkohandel.

Borgere, foreninger, organisationer, kommuner og andre på Vestegnen kan nu søge om legater til projekter, som kan bekæmpe narkohandel. Tilsammen uddeles der 225.000 kroner.

Der er en helt usædvanlig baggrund for uddelingen af legater.

For et par år siden blev Vestegnens Politi kontaktet med en besked om, at Ejner Christian Christensen, som boede i Ishøj og som i år ville være fyldt 70 år, havde testamenteret en række ejendomme til Vestegnens Politi, og at pengene skulle gå til bekæmpelse af narkohandel.

- Der er tale om en mand, der udviser et helt unikt samfundssind, men vi har ikke viden om årsagen til, at pengene specifikt skulle gå til bekæmpelse af narkohandel på Vestegnen, fortæller politidirektør Kim Christiansen fra Vestegnens Politi.

- Det har taget nogle år at få etableret en fond, der respekterer Ejner Christian Christensens sidste ønske. Det er ikke hverdagskost, at vi modtager en sådan arv, og jeg er ret sikker på, at det er første gang overhovedet i Vestegnens Politi, tilføjer politidirektøren.

Nu kan der søges Ejendommene er blevet solgt, og de indbragte godt 4,7 millioner kroner.

Sideløbende har Vestegnens Politi fået etableret en fond, der årligt kan uddele legater til bekæmpelse af narkohandel. Fondens bestyrelse består, foruden politidirektør Kim Christiansen, af chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard og stabschef René Holleufer fra Vestegnens Politi, samt næsteformanden i kredsrådet, der i øjeblikket er Brøndbys borgmester Kent Magelund.

Nu er man klar til de første legatuddelinger, der altså tilsammen kan være på op til 225.000 kroner. Hvad projekterne kan indeholde, er ikke præciseret.

- I fondens bestyrelse tænker vi bredt med hensyn til projekter, som kan støttes i respekt for Ejner Christian Christensens ønske, men det er nok først og fremmest forebyggende projekter med en ung målgruppe, vi tænker på, siger politidirektør Kim Christiansen, der er spændt på at se de ansøgninger, som dukker op, og håber på mange projekter.

Ansøgninger om et legat skal være modtaget af Vestegnens Politi senest 31. december 2020. Det kan ske med almindelig post eller elektronisk post. Det er dog vigtigt, at ansøgningen sker på et særligt ansøgningsskema, og blandt andet indeholder en projektplan og et budget.

Der er mere information om Ejner Christian Christensens Fond til bekæmpelse af narkohandel på www.politi.dk/kbhvfond og det er også her man kan hente ansøgningsskemaet.

Det forventes, at fonden vil kunne uddele i størrelsesordenen 225.000 kroner hvert år frem til 2037.