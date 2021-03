Vestegnens Politi forlænger ikke opholdsforbuddet på rockerlokaler i Brøndby, der blev indført første gang i januar. Foto: Presse-fotos.dk

Politi: Rockerlokaler kan bruges igen

Vestegnen - 26. marts 2021 kl. 06:55 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Vestegnens Politi har besluttet ikke at forlænge det opholdsforbud, som man i slutningen af januar indførte på dele af ejendommen Brøndbytoften 11, hvor rockerklubben Bandidos har lokaler.

Vestegnens Politi indførte opholdsforbuddet fordi politiet vurderede, at der var en voldelig konflikt mellem rockergruppen Bandidos MC og bandegrupperingen NNV-Gruppen, og at der derfor var risiko for angreb på ejendommen på Brøndbytoften.

Opholdsforbuddet blev første gang indført 28. januar, og er siden blevet forlænget flere gange - senest 11. marts. Her indgik et skyderi mod et hus i Ishøj 5. marts som en del af begrundelsen.

Torsdag aften udløb opholdsforbuddet, og bliver altså ikke forlænget. Det sker efter en samlet vurdering, siger politiinspektør Peter Malmose fra Vestegnens Politi.

- Men vi følger fortsat udviklingen tæt og er parate til at indføre et nyt opholdsforbud, hvis situationen ændrer sig, og vi vurderer, at det er nødvendigt, tilføjer politiinspektøren.

I medfør af rockerloven kan politiet under visse betingelser, når der verserer en voldelig konflikt mellem rocker- og bandegrupperinger, forbyde personer at opholde sig i en bestemt ejendom.