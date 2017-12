Vestegnens Politi forlænger lukningen af rockerklubhuse i Hvidovre, Rødovre og Brøndby.

Politi: Fortsat lukning af rocker-klubhuse

Vestegnen - 01. december 2017 kl. 12:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sideløbende med, at Hvidovre og Rødovre kommuner i tirsdags besluttede et såkaldt samlingsforbud i rockerklubhusene på Kirkegade i Hvidovre og Egegårdsvej i Rødovre, har Vestegnens Politi nu besluttet at forlænge forbuddet mod ophold i tre rockerklubhuse i Hvidovre, Rødovre og Brøndby i foreløbig to uger til.

Dermed koster det fortsat mindst 60 dages fængsel, hvis nogen opholder sig på adresserne Kirkegade 8 i Hvidovre, Egegårdsvej 56 i Rødovre og Brøndbytoften 11, 1. i Brøndby, som er klubhuse for personer relateret til rockergruppen Bandidos.

Vestegnens Politi lukkede først de tre klubhuse fredag den 3. november kl. 12 ved en større koordineret politiaktion mod 11 rockerklubhuse på Sjælland. Siden blev forbuddet forlænget i yderligere to uger, og i dag er det altså bestemt, at forbuddet gælder i foreløbig to uger mere til fredag den 15. december.

»Vores fokus er tryghed og sikkerhed for områdets beboere - derfor fastholder vi lukningerne indtil videre,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Vestegnens Politi.

Opholdsforbuddet sker med udgangspunkt i en aktuel verserende en konflikt mellem Satudarah MC og Bandidos MC, herunder flere af deres støttegrupper, og det vurderes fortsat, at deres klubhuse vil kunne udgøre et grundlag for yderligere angreb i konflikten, uanset om der er personer tilstede i disse klubhuse eller ej.

Politiet har opsat forbudsskilte ved adresserne.

Overtrædelse af forbuddet udløser minimum 60 dages fængsel men kan straffes med fængsel indtil to år.

