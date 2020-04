Se billedserie Podningen for coronavirus foregår gennem et vindue. Foto: AHH Kommunikation

Send til din ven. X Artiklen: Podning gennem vinduet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Podning gennem vinduet

Vestegnen - 18. april 2020 kl. 15:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en almindelig hverdag stikker 520-550 borgere hovedet ind gennem en luge på Hvidovre Hospital og får foretaget en svælgpodning for coronavirus. I weekenden podes cirka 160-200 borgere.

Podeklinikken ligger ved parkeringspladsen ved Østvej, så adgangen sker nemt og i fri luft.

Selvom det kunne lyde som et drive-in-koncept, så er podeklinikken ikke for alle. Det kræver en henvisning fra egen læge eller Akuttelefonen 1813. Man kan ikke bare møde op.

Klar på rekordtid Det er Hvidovre Hospitals patologiafdeling, der har fået podeklinikken op at stå på rekordtid.

- Torsdag den 27. marts ringede vores kontaktvicedirektør: "Jeg kommer lige forbi." Det gjorde han 10 minutter senere. Kort efter, cirka kl. 12.45 gik vi rundt i undervisnings- og uddannelsesbygningen og så på tre helt tomme lokaler. Vi var lige blevet ansvarlige for Hvidovre Hospitals nye podeklinik, som vi skulle organisere, bemande og lede. "Hvad skal I bruge?" spurgte han - og så var vi i gang, fortæller Bettina Filtenborg-Barnkob, ledende overlæge, og Lise Bødker, ledende bioanalytiker i patologiafdelingen.

Der blev bygget, fyldt udstyr op, rengjort, hentet og opsat it-apparatur, og alt muligt andet henover aftenen, natten og morgenen, sådan at podeklinikken kunne stå klar næste dag kl. 8.00.

Medarbejdere klar Dagen efter kl. 9.00 stod en gruppe medarbejdere klar til at modtage undervisning i at iføre sig værnemidler og foretage svælgpodning. De skulle fra kl. 12 modtage, registrere og pode patienter med symptomer på coronavirus. Arbejdsopgaver, der ligger langt fra deres hverdag på en patologiafdeling, hvor man vanligvis tager sig af store og små prøver og operationspræparater, for at finde ud af, om der er kræft, eller forstadier til dette. Man har ikke patienter på en patologiafdeling, og nu skulle medarbejderne til at tage sig af flere hundrede.

Medarbejderne var klar, de stillede op, de gik ind i opgaven med energi, gå-på-mod og en vilje til at ville hjælpe og til at ville lykkes.

- Vi valgte et koordinatorteam til at stå for driften af podeklinikken. Det viste sig at være en rigtig god beslutning. Koordinatorteamet bestående af en overlæge, en bioanalytiker og en molekylærbiolog tog fat med det samme for at få arbejdsgange, sammenhold og effektivitet til at fungere, så hurtigt som muligt, fortæller Bettina Filtenborg-Barnkob og Lise Bødker.

- Kl. 12 var vi klar, men det var teknologien ikke. Efter timers utålmodig venten kunne vi kl. ca. 14.15 ringe til den første patient. Første dag nåede vi 14 podninger. Vi var stolte, trætte og meget bevidste om, at vi skulle have mange flere podninger igennem for at komme i mål, tilføjer de.

Podning gennem vinduet At podningen foregår gennem en vinduesluge, blev opfundet på Hvidovre Hospital.

- Vi opfandt vores eget koncept med "walk-thru-podevinduer". Herved fik vi mulighed for at pode et stort antal patienter på kort tid, det er mere sikkert for både patienter og medarbejdere - og som et ekstra plus bruger vi færre værnemidler, oplyser Bettina Filtenborg-Barnkob og Lise Bødker.

Der står nu overlæger, bioanalytikere, yngre læger, molekylærbiologer, kemikere og administrativt personale side om side og arbejder i podeklinikken. De kommer fra patologiafdelingen, den klinisk biokemiske afdeling, børneafdelingen og fertilitetsklinikken.

Der er skabt et sammenhold på tværs af afdelinger og faggrupper. Der bliver knoklet, smilet, forklaret, løbet, svaret telefoner, podet, grinet, vrisset, snakket og skabt bånd på kryds og tværs.

- De har løftet en kæmpe opgave, vi er nået fra de 14 podninger den første fredag, til en uge senere at ligge på 4-500 podninger om dagen. Vi har lært så utrolig meget om patienter, opbygning af en klinik, drift, callcentre, printere og meget, meget mere, men mest af alt om os selv og hinanden, siger Bettina Filtenborg-Barnkob og Lise Bødker.