Se billedserie Podeklinikken på Hvidovre Hospital rykker indendørs - og kommer til at teste færre.

Send til din ven. X Artiklen: Podeklinik rykker indendørs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Podeklinik rykker indendørs

Vestegnen - 20. november 2020 kl. 15:50 Kontakt redaktionen

Podeklinikken ved Hvidovre Hospital er flyttet ind i nye lokaler, hvor podningen nu sker ved indendørs luger. Samtidig skal flere podes i andre testcentre fremover. Podeklinikken på Hvidovre Hospital skal primært bruges til at coronateste borgere, der skal ind til behandling eller operation, børn under to år samt personale med symptomer.

Podeklinikken, som hidtil har holdt til i telte og ved luger i undervisningsbygningen, er nu flyttet ind i nyindrettede pavilloner med både testfaciliteter og venteområde indendørs. Klinikken ligger stadig ved parkeringspladsen P6 ved Østvej.

- Den nuværende podeklinik blev bygget op hen over en weekend i det tidlige forår med godt vejr. Vi vidste ikke, hvor længe det ville vare, men nu ved vi, at vi skal pode i lang tid endnu. Derfor har vi brug for en vintersikker løsning, så patienter og personale ikke skal være udenfor, siger vicedirektør på Hvidovre Hospital, Kurt Stig Jensen.

Flytningen falder sammen med, at færre borgere i fremtiden skal podes på Hvidovre Hospital - og de øvrige hospitaler. Det såkaldte samfundsspor i testcentrene, der ligger andre steder end på hospitalerne, skal overtage en stor del af podningen. Samtidig med, at den nye podeklinik åbner, bliver der åbnet nye testcentre i Valby samt ét i Høje Taastrup.

- I fremtiden skal vi kun teste fx personale med symptomer, patienter, der skal opereres samt børn under to år. De skal fortsat podes hos os, fordi vi er vant til det, og vores personale er uddannet i børneafdelingen i podning af små børn, fortæller ledende bioanalytiker i den den klinisk mikrobiologiske afdeling, Susanne Pedersen.

De systematiske tests, som medarbejdere med patientkontakt får tilbudt, foregår enten ved en mobil enhed, der kommer rundt på hospitalet eller i undervisningsbygningen, for de medarbejdere, der ikke er der, når enheden kommer forbi.

Klinisk mikorbiologisk afdeling er glade for at flytte ind i den nye podeklinik, men er også spændte på overgangsperioden.

- Vi ved endnu ikke, hvor mange, der kommer og skal podes. Vi prøver at planlægge og har selvfølgelig nogle forventninger, men vi ved af erfaring, at meget kan ændre sig hurtigt, og alle er heldigvis gode til at tage tingene, som de kommer, fortæller daglig leder af podeklinikken, Maria Wendelboe Forsberg, som oplyser, at klinikken har et fast hold af 18 fuldtids -og 41 timelønnede medarbejdere.