Podeklinik får ny modtagelse

En ny modtagepavillon og et nummersystem gør det nu mere overskueligt for de borgere, der har bestilt tid til podning for coronavirus på Hvidovre Hospital.

- Når man kommer til podeklinikken, skal man stille sig i det afmærkede venteområde i modtagepavillonen. Man scanner sit sundhedskort og får udleveret et prøvetagningsglas og et nummer. På en skærm kan man så se, hvilket vindue man skal gå hen til - ligesom vi kender det fra apotekerne, fortæller Susanne Pedersen, ledende bioanalytiker og daglig leder af podeklinikken.

Hun forventer, at det nye system vil få podningerne til at glide lettere for både borgere og personale. Podeklinikken på Hvidovre Hospital udfører mere end 1.000 podninger for coronavirus dagligt.