Plejehjem på Vestegnen blandt de første med vaccinering

Det ventes, at man er klar med de første vaccinationer omkring nytår, og her vil plejehjemsbeboere stå i første række. Her vil der ske en prioritering ud fra tre kriterier: Smittetrykket i den enkelte kommune, plejehjemmets størrelse og paratheden hos beboerne.

Netop kommunerne på Vestegnen er blandt landets hårdest ramte med Covid-19. Ser man på de helt aktuelle tal fra torsdag, så ligger Ishøj øverst på den landsdækkende liste over kommuner med flest antal coronasmittede per indbygger. Og i top-ti er også Rødovre, Glostrup og Vallensbæk.

Derfor giver det også mening, at man i blandt andet Ishøj er i gang med at forberede vaccination af plejehjemsbeboere.

Merete Amdisen, der er formand for social- og sundhedsudvalget i Ishøj, fortæller, at kommunens plejepersonale i disse dage er i fuld gang med at indhente interessetilkendegivelser fra beboerne på kommunens to plejehjem, Torsbo og Kærbo, og allerede inden nytår forventes det, at alle beboere på plejehjemmene kan få den første af i alt to vaccinationer, der vil beskytte dem mod Covid-19.