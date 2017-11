Sophie Hæstorp Andersen (S) fortsætter som formand for Region Hovedstaden, og har lavet en bred konstituering i regionsrådet.

Pladserne fordelt i regionen

I Region Hovedstaden - som Rødovre, Glostrup, Albertslund, Høje-Taastrup, Hvidovre, Brøndby, Ishøj og Vallensbæk er en del af - har seks partier konstitueret sig med Sophie Hæstorp Andersen (S) som formand for regionsrådet.

Socialdemokratiet, De Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet står bag konstitueringen. De personlige stemmer er fortsat ved at blive talt op og forventes klar i morgen.

Partierne er enige om at nedsætte disse syv udvalg, samt et forretningsudvalg:

Sundhedsudvalg, hvor formandsposten besættes af Konservative.

Social- og psykiatriudvalg, hvor formandsposten besættes af Socialdemokratiet.

Et udvalg for forebyggelse og sammenhæng, hvor formandspost besættes af Alternativet.

Et erhvervs- og vækst og forskningsudvalg, hvor formandsposten besættes af Socialdemokratiet.

Et miljø- og klimaudvalg, hvor formandsposten besættes af Socialdemokratiet.

Trafikudvalg, hvor formandsposten besættes af SF.

Og så nedsættes der et særligt udvalg for værdibaseret og patientbaseret styring, hvor formandsposten besættes af Radikale Venstre.

Sophie Hæstorp Andersen (S):

»Jeg er rigtig glad for, at hovedstadsområdet foretrækker et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang til sundhed. Og så er jeg glad for, at det er lykkedes os at skabe en bred konstituering, der har fokus på at skabe en bedre psykiatri, en bedre kollektiv transport og en mere værdibaseret styring, hvor vi udvikler et mere menneskeligt sundhedsvæsen.«

Christoffer Buster Reinhardt (C):

»Jeg er stolt af, at den konservative stemmefremgang har været med til at sikre, at vi nu kan sætte os i spidsen for det tungeste politiske udvalg - sundhedsudvalget. Her vil vi have et skarpt øje for udfordringerne med 1813, ventelister og manglen på sengepladser.«

Finn Rudaizky (DF):

»Vi er i DF rigtig glade for, at det lykkedes at bevare psykiatriudvalget. Det er meget vigtigt, at der kommer ekstra fokus på børn og unge med psykiatriske lidelser - at de bliver behandlet hurtigt, således at de kan genoptage deres skole og erhvervsuddannelse.«

Karin Friis Bach (B):

»Jeg er rigtig glad for, at vi får mulighed for at få indflydelse på nogle områder, som er i hastig udvikling inden for sundhedsvæsenet - blandt andet værdibaseret styring og anvendelsen af ny sundhedsteknologi. Derudover har vi også sikret en vigtig næstformandspost i miljø- og klimaudvalget.«

Jens Mandrup (SF):

»Det er vigtigt for os, at vil fortsætte arbejdet for en god og velfungerende kollektiv trafik i hovedstadsområdet.«

Pernille Schnoor (Å):

»Vi er glade for, at vi har fået skabt et helt nyt udvalg om forebyggelse og fået sat ekstra meget fokus på tidlig og helhedsorienteret indsats og medicinfrie metoder.«