Plads til letbanen: Nu skal jorden trykkes sammen

Langs Ishøj Strandvej er der nu anlagt det område, hvor den kommende letbane skal køre, når den ruller ud på sin første tur i 2025. Strækningen langs Ishøj Strandvej er anlagt med et ekstra lag jord på toppen, som skal sørge for, at underlaget hen over de næste par år komprimeres, så det bliver stabilt at bygge på, når selve letbanen skal bygges. Det ekstra jordlag fjernes igen, når arbejdet fortsætter.