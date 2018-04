Plads til flere børn

Børnefamilierne flytter i stor stil til Rødovre, og det får nu Rødovre Kommune til at udvide børneinstitutionen Slottet, så der bliver plads til 30 flere børn. Rødovre Kommune har indgået en aftale med Rødovre Almennyttige Boligselskab om, at man køber arealet nord for institutionen, så den kan blive udvidet.

»Rødovre er en velfærdskommune og et populært sted at bo for børnefamilier. Vi oplever en meget stor tilflytning i de her år. Det er fantastisk, men det giver lige nu et stort pres på vores daginstitutioner. Vi følger udviklingen tæt, og vi gør det, der skal til, så vi bevarer pasningsgarantien for alle,« siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, der er formand for børne- og skoleudvalget i Rødovre Kommune.