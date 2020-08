Pigen og gyngen har det godt

Det behøver ikke altid være brande og trafikulykker Hovedstadens Beredskab rykker ud til.

Det vidner en hændelse onsdag eftermiddag i Hvidovre om.

Her var en 14-årig pige ved et uheld kommet til at sidde fast i en gynge på en legeplads ved Arnold Nielsens Boulevard i Hvidovre.

- Ved fælles hjælp fik vi pigen vrikket ud af gyngen. Begge har det godt, lyder meldingen fra Hovedstadens Beredskab.

Historien melder ikke noget om, hvordan pigen kom til at sidde i klemme i gyngen.