Pige får godt råd: »Jeg vil gerne bestemme mere selv«

Vestegnen - 17. marts 2018 kl. 06:48

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Jeg har et helt almindeligt problem - tror jeg nok. Det er, at jeg tit er utilfreds med, hvad min mor og far be'r mig om.

Fx siger de, at jeg først må gå over til vennerne, når jeg har lavet lektier. Og fx at jeg kun må gå med til fester, hvis min bedste veninde er med og vi følges ad hjem eller jeg bliver hentet af min mor og far.

Jeg synes faktisk godt, at jeg er stor nok til selv at bestemme lidt mere.

Hvis siger I Børnepanelet?

Hilsen

V.B. 14½ år (pige).

Svar Hej V.B. Jeg kan godt forstå at det er træls.

Men de vil bare have at du lavet dine pligter og klarer dig godt, så det er for at du gør det godt.

Men du kunne prøve snakke med dem med hensyn til, at de henter dig, da jeg sagtens kan forstå at det føles pinligt. Dine forældre vil have at du er i sikkerhed så derfor vil de enten hente dig eller have at du følges hjem med nogen.

Men igen, tag en snak med dem, de vil nok sagtens kunne forstå hvordan du har det, så kan i måske komme på et kompromis.

Men du må også forstå at de gerne vil beskytte dig.

Jeg håber at det går.

Victoria 14 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Har det ad h... til. Far er dum, han skælder altid ud. Over alt. Lige meget hvad jeg laver. Intet er godt nok.

Hjælp.

Hilsen

Form 13.

Svar Hej Form 13. Jeg kan godt forstå, at det kan være ret frustrerende, at have en følelse af, at man aldrig kan gøre tingene godt nok.

Det er selvfølgelig ikke okay, at du skal kritiseres for alt det du gør, specielt, da det ikke lyder til han siger det på en særlig konstruktiv måde. Derfor kan det være du skulle overveje, at snakke med din far om det og spørge, hvorfor han kan blive sur eller spørge om, hvis du faktisk gør tingene forkert, om han ikke kan give kritik mere konstruktivt eller måske bare sige tingene på en anden måde.

Hvis du er bange for, hvordan din far vil reagere hvis du spørger ham, kan du måske snakke med din mor eller et andet nært familiemedlem. Helst et din far også kan med, og få dem til at snakke med din far om, hvordan du har det eller få ham til på en rolig måde at tage snakken op med dig.

Jeg håber svaret kan bruges og at alting løser sig. Ellers er du velkommen til at skrive ind igen.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Øv! - for jeg får tit stuaarrest og jeg synes ikke, at jeg har været umulig men det siger mine forældre.

Hvad skal jeg gøre?

Kh

i. Pige 13 år.

Svar Kære I.

Vi synes, at du skal snakke med dine forældre om, hvorfor de synes at du er umulig, og hvorfor de giver dig stuearrest.

Prøv at snak med dem når de er i godt humør. Fordi der er de mere åbne til at lytte. Du skal måske også være forberedt på at de måske bliver irriterede.

Du skal også være åben og forstå, hvorfor de føler det som de føler. Så kan I forhåbentlig gå på kompromis omkring regler. Vi håber, at svaret kan bruges.

Kh

Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Jeg er en pige på 16 år, som ikke har fået menstruation endnu. Alle jeg kender har fået det. Flovt at være den sidste.

Er det normalt? Jeg er ikke tynd.

Hjælp.

Knuz X.

Svar Hej du.

Jeg kan godt forstå at du er frustreret, men du skal på ingen måde føle dig udenfor. Det er måske lidt sent at du ikke har fået det endnu. Jeg ville foreslå, at du tog til lægen og blev tjekket, grunden kan være at du er for tynd (jeg ved godt at du har sagt at du ikke er) - det kan også være pga. stress eller sygdomme.

Hvis du ikke har fået bryster og kønsbehåring, vil jeg ikke være bekymret, bare vente og se tiden an.

Hvis du derimod har, så ville jeg helt klart anbefale, at du tog til lægen og lader ham/hende tage nogle blodprøver og undersøge dig.

Victoria 14 år, Børnepanelet. PS: Husk at mennesker udvikler sig forskelligt - så det kan ikke betale sig at sammenligne sig selv med andre.

Der er helt sikkert ikke noget i vejen med dig - din krop er jo hele tiden under udvikling indtil du er voksen. Som Victoria skriver - bare vent og se tiden an.

Kh

Signe, red. Børnepanelet.