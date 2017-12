Se billedserie Pia har været med til at starte tre skoler. Den seneste åbnede den 16. oktober. 500 børn i alderen fra fem år og op til begyndelsen af 20?erne er tilknyttet de tre skoler. Foto: Privat

Pia: Gadens Børn gør mig glad

Vestegnen - 09. december 2017

I 2012 er Pia Lindell Qwist indlagt på hospitalet, hvor hun en aften er ked af det, og ligger og taler med en ældre dame.

Pia har i et stykke tid gået og overvejet, hvordan hun kan hjælpe gadebørn i Indien. På en rejse med nogle veninder til Delhi havde Pia en oplevelse, der satte sine spor.

- En dag kører jeg i taxa, da vi holder stille står der to små børn - en dreng og en pige med meget tomme øjne. Jeg beder taxachaufføren spørge dem, hvem der passer på dem. Det er forældreløse gadebørn, viser det sig. Og de passer på sig selv, så godt de nu kan. Jeg kunne ikke ryste deres tomme blikke af mig, fortæller Pia, der derefter begynder at fortælle venner og familie om sin idé om at lægge sit liv helt om for at hjælpe børnene.

- Jeg møder meget modstand. Folk siger, at man jo ikke kan hjælpe alle, og at mit projekt er helt umuligt.

Tilbage i hospitalssengen fortæller Pia den ældre dame om sin oplevelse og sine tanker.

- Det skal du da gøre min pige, siger damen til Pia, som bliver meget rørt og begynder at græde - for det er første gang, at der er én, der direkte siger til hende, at hun skal følge sit hjerte og kaste sig ud i det.

Da Pia er blevet rask tager hun kontakt til en clairvoyant, der fortæller hende, at det er den allerfattigste storby i Indien Calcutta, som hun skal koncentrere sig om.

Den 28. november var det fem år siden, at Pia Lindell Qwist starter Gadens Børn.

- Gadens Børn gør mig glad, smiler Pia, der bor i Karlstrup tæt på Karlslunde. Og er tidligere ejer af 'Det Gamle Røgeri' i Greve.

Hun smiler i det hele taget meget. For fem år siden springer den 47-årige kvinde ud i et vildt projekt. Det er der i hvert fald mange i hendes omgangskreds, der synes.

Pia siger farvel til sin faste stilling og begynder at sælge ud af sine værdier for at samle så mange penge ind som muligt til at hjælpe fattige gadebørn i Calcutta.

- Tidligere var jeg et megamaterialistisk menneske, men efter oplevelsen med gadebørnene er det som om, jeg ser alt i et andet lys. Tilbage i 12' sælger jeg alle mine dyre ting. For eksempel en taske, hvor værdien af den kan give gadebørnene mad i et halvt år. Jeg får 30.000 kroner ud af det, smiler Pia.

Har startet tre skoler Pia har været med til at starte tre skoler.

Den seneste åbnede den 16. oktober. 500 børn i alderen fra fem år og op til begyndelsen af 20'erne er tilknyttet de tre skoler.

Skolerne ligger forskellige steder i byen. De to første ligger i muslimske områder og den seneste i et hindu-område.

Den nyeste hedder Sealdah Skole og Fritidshjem. Her er der plads til mellem 160 og 200 børn og unge. Sealdar huser både en skole, en vuggestue/børnehave for børn fra nul - til fem år, et dagcenter til unge i alderen fra 10 - til 22 år. Det er primært unge, som er kommet ud i et misbrug af for eksempel lim, men også unge, der aldrig har gået i skole.

Sealdah School and Daycenter inkluderer også et registreringskontor.

- Her registrerer vi alle børnene som samfundsborgere via fødselsattester, der dermed giver dem adgang til offentlige tilbud såsom sundhedspleje, uddannelse og jobs. De fleste børn er ikke registrerede som eksisterende borgere. Forsvinder et barn på banegården, hvilket sker, findes der ingen informationer om barnet - såsom navn, alder, familie eller billede.

Mange gadebørn bliver nemlig ikke registreret ved fødslen.

Pia og de frivillige tager sig også af unge piger, der lige har født. Derudover laver de opsøgende socialt arbejde på Sealdah Station og i slumområderne omkring alle skolerne.

- Det er en særlig skole, da vi blandt andet tilbyder børnene tre måltider om dagen i stedet for ét. Ofte har børnene ikke spist, når de møder på skolen, og mange af dem tager tilbage til stationen uden at vide, hvordan - om - eller hvornår de får aftensmad, fortæller Pia og fortsætter:

- Når skolen slutter om eftermiddagen, åbner fritidshjemmet for alle børnene, hvor de kan opholde sig, gå i bad og lege som børn skal have lov til. Derudover er der hver dag en aktivitet som for eksempel selvforsvar, syning eller håndarbejde.

De frivillige Frivillige unge mennesker fra Danmark arbejder i Calcutta, hvor de selv betaler for deres flybilletter og deres mad.

De kan klare sig for omkring 2.000 kroner om måneden, fortæller Pia. De bor i huset, som de kalder Villa Villakulla, hvor der er fem værelser og to stuer og en pensioneret gadehund, som de alle tager sig af.

- Vi har ikke noget varmt vand i huset og der er både lus, orme og rotter, griner Pia, der fortæller, at man som frivillig arbejder omkring 40 timer om ugen.

For tre år siden havde Pia en oplevelse med en lille dreng på et år, der var ved at dø i hendes arme.

- Han vejede kun tre-et-halvt kilo. Jeg udsatte min billet hjem for at blive hos ham til, at han fik det bedre. Vi gav ham navnet Fighter og i dag er han fire år og har det godt, smiler hun.

- Vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan hjælpe nogle. Den vigtigste post er mad. Vi har foreløbig uddelt 79.000 måltider mad. Og har brugt 160.000 kroner på alle vores projekter.

Pia har nogle visioner og drømme om, hvad hun mere kan gøre for gadebørnene i de næste par år. Hun arbejder blandt andet på at åbne et børnehjem, hvor der skal kunne være plads til mellem 50 og 60 børn.

- Og så vil jeg gerne have 1000 børn i skole fra slummen på banegården inden udgangen af 2019. Det koster 1.200 kroner om året pr barn. Alt inklusivt: Undervisning, mad, skoleuniform, aktiviteter, sundhedspleje og bøger, siger Pia og tilføjer:

- Og så skal jeg have en pause.