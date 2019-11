Se billedserie Over 20 medarbejdere knokler på den lille fabrik i Glostrup for at lave bæredygtigt tyggegummi af naturlige råvarer. Foto: Hans Jørgen Johansen

Peter gnasker sig til succes

Vestegnen - 30. november 2019

Fire unge har med stædighed, mod og gode kæbemuskler skabt et erhvervseventyr af den bæredygtige slags.

Når man skubber den tunge, koksgrå dør til Formervangen 13 i Albertslund op, bliver man omgående mødt af lugtesansens svar på en lige højre.

- Det er meget potent, det eucalyptusolie og pebermyntepulver, konstaterer Peter Juul Regnersgaard muntert.

For ham og de tre andre medstiftere af virksomheden True Gum er det her ikke bare duften af socialt acceptabel ånde. Det er duften af succes.

Kontrast til et sundt måltid Men ethvert erhvervseventyr har en simpel start. Og for True Gum er åbningsscenen sat hjemme hos Peter Juul Regnersgaard og hans sambo Morten Paulin Ebdrup.

De har netop sat et godt måltid til livs, og Peter byder sin sambo et stykke tyggegummi. Et af dem, der har en flydende kerne.

- Og den der grønne æske og de neonfarvede striber, der var ned gennem, det var bare i kontrast til de rodfrugter og fransk kylling, vi havde spist. Det blev bare en meget stærk kontrast, husker Peter.

Og det startede en snak om, hvad der egentlig er i sådan et tyggegummi. Og hvad der gør, at det egentlig bliver liggende så længe på fortovene.

Forsøgene smagte elendigt Spoler vi hurtigt frem til anden akt, finder vi de to samboer ude i køkkenet, når tæppet går til side.

De er i fuld sving med at lave deres eget tyggegummi. Med deres eksamen fra handelshøjskolen og job som konsulenter er det meget, meget langt fra deres gebet. Og det er bare en hobby og fiks ide. Men de knokler med hundredevis af forsøg på at lave et velsmagende tyggegummi. Af bæredygtige, naturlige ingredienser, der også kan nedbrydes i naturen.

- Det gik jo sindssygt dårligt. Ejmen, det gik rigtig, rigtig dårligt faktisk. Og det smagte bare megadårligt, erklærer Peter Juul Regnersgaard med en ærlighed, der er lige så forfriskende som duften i firmaets lokaler i Glostrup.

De to satsede alt Over 400 forsøg - og nogle godt udviklede kæbemuskler - senere var den der.

- Så er vi sådan: Hold kæft mand, det smager da okay det her tyggegummi? Det var da ikke så slemt?, fortæller Peter Juul Regnersgaard.

Og her ville fortællerstemmen forkynde, at de to venner jo havde en aftale om, at de skulle sige op på deres arbejde, når de havde lavet en smag, de kunne lide.

Som aftalt så gjort - nu stod de begge uden indkomster og skulle leve af deres opsparinger. De havde med andre ord satset alt på det naturlige, bæredygtige og biologisk nedbrydelige tyggegummi.

Gumlede på cafeer Men erhvervseventyrets hovedpersoner kunne, som man måske kunne fornemme, ikke klare det alene. Derfor fik de også den tidligere kollega Jacob Sand Motzfeldt med i projektet som medstifter - og ikke mindst Zabrina Ziegler, der har en uddannelse inden for ernæring og fødevarer.

Nu var firkløveret på plads, og arbejdet med at lave og gnaske på tyggegummi fortsatte.

- Vi sad på alle mulige mærkelige cafeer rundt omkring inde i byen i løbet af dagene. Og så kom man med en ordentlig frysepose tyggegummi. Og så havde vi ellers servietter en masse, så vi kunne smage nye stykker hele tiden. Og det var nok lidt halv-ulækkert, erkender Peter Juul Regnersgaard.

Får lyst til at kramme kunder I februar 2018 kom produktet endelig på gaden - og i dag kan du finde der bæredygtige True Gum i fire smagsvarianter på hylderne i en lang række butikker.

Peter husker stadig den første gang, han mødte en tilfældig kunde, der havde lagt True Gum op på kassebåndet.

- Det synes jeg stadig er helt vildt mærkeligt. Det er helt surrealistisk næsten. For man bliver næsten helt benovet. Tænkt at du gider? Jeg kender dig overhovedet ikke? Tænk at dig, der står der, vi har aldrig set hinanden før, vi kommer måske aldrig til at se hinanden igen, men du har alligevel valgt at købe det her produkt? Man får lyst til at give dem en kæmpe krammer!

En succeshistorie I dag drejer firmaets store, blanke tromler langsomt rundt i produktionshallen på Formervangen i Albertslund, der har postnummer i Glostrup.

Indeni bliver mundrette stykker tyggegummi slynget rundt som perlegrus i en betonblander, mens de bliver overtrukket. Og det er i det her rum, tårekanalernes dæmning braser under vægten af den pebermyntefriske luft.

Og sådan kunne vi slutte erhvervseventyret. Med en storsmilende - men efterhånden ret træt - Peter Juul Regnersgaard i den virksomhed, der nu beskæftiger over tyve mand. Og firkløverets produkter på hylderne i over 2.000 danske butikker og også i enkelte norske. Men faktisk er vi slet ikke nået til klimaks på historien.

- Vi ser det jo lidt som en bjergetape. Vi synes jo kun lige, vi har taget den første lille bakke. Vi er slet ikke oppe på det store bjerg endnu, siger Peter Juul Regnersgaard.

En åben slutning Så vi lader tæppet falde, mens firkløveret arbejder i de nye lokaler i Glostrup. Og arbejder rigtig, rigtig mange timer.

- Man føler sig ikke som den bedste ven, og man føler sig ikke som den sjove onkel, der lige kan hente nevøerne klokken 16. Det er nogle lange uger, fortæller Peter Juul Regnersgaard.

Men selv om erhvervseventyret lige nu har en ret åben slutning, så forlader vi historiens hovedpersoner et godt sted.

- Det er jo ekstremt givende og sjovt at være her. Og man glæder sig jo til at gå på arbejde, hvilket er vildt fedt.