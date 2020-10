Se billedserie Peter Madsen er dømt for at have mishandlet og dræbt den svenske journalist Kim Wall i 2017. Han var tirsdag middag omringet af politi i Albertslund efter flugt fra fængslet. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Peter Madsens flugt varede fem minutter

Vestegnen - 20. oktober 2020 kl. 16:22 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Den drabsdømte Peter Madsen kom ud af Herstedvester Fængsel i Albertslund ved at true personalet, angiveligt med en pistollignende genstand.

Klokken 10.21 i formiddags fik Vestegnens Politi en anmeldelse om, at Peter Madsen var flygtet fra fængslet. Der blev slået såkaldt stationsalarm, hvor alt disponibelt mandskab blev sat ind i jagten på den undvegne fange, og samtidig blev kommandostationen på politigården i Albertslund bemandet.

Personale fra kriminalforsorgen var fulgt efter Peter Madsen og kunne guide politiet i den rigtige retning, og allerede klokken 10.26 så en politipatrulje Peter Madsen hoppe ind i en hvid varebil på Nyvej i Albertslund. Peter Madsen blev hevet ud af bilen og lagt i håndjern. Vestegnens Politi har endnu ikke afhørt chaufføren i varebilen på grund af sproglige udfordringer. Ifølge politiet er der ikke noget der tyder på, at chaufføren havde kendskab til Peter Madsen eller hans flugtplaner. Artiklen fortsætter under billedet

Foruden Vestegnens Politi, så var bomberyddere, beredskab og politibetjente med maskinpistoler, hundepatruljer på stedet. Også den særlige Tems-enhed var på stedet - det er et særligt lægeteam, der kan sættes ind i kritiske situationer. Akutlægerne kan - iført hjelme og skudsikre veste - rykke ind sammen med politiet. Desuden var en mobil kommandocentral på stedet.

Peter Madsen var iført noget, der kunne minde om et bombebælte, da han blev anholdt, og han blev derfor - stærkt bevogtet af politiets skarpskytter - sat op af et hegn på Nyvej. Politiet trak sig tilbage og Forsvarets bomberyddere blev tilkaldt.

- Intet tyder på, at der var sprængstof i bæltet, oplyste politiinspektør Mogens Lauridsen på et kort pressemøde tirsdag eftermiddag foran politigården i Albertslund. Både den pistollignende genstand og bombeattrappen så dog vellignende ud.

Peter Madsen sidder lige nu på politigården, og skal afhøres. Den videre efterforskning vil afhøre, om Peter Madsen fremstilles i grundlovsforhør, fortalte Mogens Lauridsen.

Han oplyste også, at der ikke er mistanke om, at Peter Madsen har fået hjælp til sin flugt, og at der derfor kan være medgerningsmænd på fri fod.

Institutionschef for Herstedvester Fængsel, Hanne Høegh Rasmussen oplyste, at ingen personer var kommet fysisk til skade, men at personalet er stærkt psykisk påvirket af hele situationen.

Bekræfter ikke gidseltagning Det korte pressemøde gav ikke svar på en lang række spørgsmål om den fem minutter lange flugt - blandt andet, hvordan det kan være lykkedes for Peter Madsen at skaffe de effekter, som gjorde flugten mulig.

Institutionschef Hanne Høegh Rasmussen undlod at svare på en række spørgsmål, og henviste i stedet til, at der vil blive udarbejdet en redegørelse om hele forløbet. Der kom derfor heller ikke svar på, om Peter Madsen tog et eller flere gidsler, da han flygtede fra fængslet.

Det bliver han sigtet for Vestegnens Politi oplyser, at Peter Madsen vil blive sigtet for forsøg på fangeflugt ifølge straffelovens paragraf 124 - og det vurderes, om andre sigtelser skal rejses. Straffelovens paragraf 124 siger, at "Den, der flygter som anholdt eller fængslet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år." Det kan være en skærpende omstændighed, hvis flugten foregår fra et lukket fængsel. Om Peter Madsen skal fremstilles i grundlovsforhør, vurderes nu af anklagemyndigheden.