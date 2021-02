Peter Madsen-sag i gang: Politiet passer på

Det er ikke sådan, at Vestegnens Politi har lagt en jernring om Retten i Glostrup, hvor drabsdømte Peter Madsen tirsdag formiddag sidder på anklagebænken for sin fangeflugt i oktober sidste år.

Vestegnens Politi er dog synligt til stede for at sikre, at det ikke igen kan lykkes Peter Madsen at flygte. Der er ikke foretaget større afspærringer eller lignende, og rettens øvrige arbejde kan foregå uden problemer.

Det er Vestegnens Politi, der sammen med Kriminalforsorgen varetager sikkerheden i forbindelse med sagen.

Retssagen mod Peter Madsen ventes at være færdig kort efter middag tirsdag.