Peter Madsen-sag: - Det er ikke for sjov

Det er Peter Madsen anklaget for

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi har tiltalt Peter Madsen i seks forhold.



Forhold 1: Fangeflugt.



Forhold 2 og 3: Trusler og ulovlig tvang mod to ansatte i fængslet, der blandt andet blev truet med en bombe (attrap) og tvunget til at lukke ham ud af fængslet.



Forhold 4: Trusler mod yderligere to ansatte i fængslet, som han truede med at skyde (attrap) på Nyvej.



Forhold 5: Trusler på livet og forsøg på ulovlig tvang mod føreren af en bil, som han forsøgte at true til at køre væk - hvilket blev forhindret af politiet.



Forhold 6: Trusler mod tre politibetjente med bombebælte (attrap) ved anholdelsen.



Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at der blandt andet sker konfiskation af en pistol, sprængstof og et bælte med sprængstof - alt attrap.