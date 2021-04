Person død efter knivstik

Vestegnens Politi vil meget gerne høre fra vidner i forbindelse med et knivstikkeri onsdag aften i Vognporten i Albertslund. En mand blev hastet til Rigshospitalets traumecenter og er natten til torsdag død af kvæstelserne. En person er anholdt i sagen.

Vestegnens Politi var onsdag aften massivt til stede i Vognporten i Albertslund.

- Vi får anmeldelsen klokken 18.59. De foreløbige forklaringer går på, at to beboere i kollegiet i Vognporten - en underbo og en overbo - har en uoverensstemmelse, og det ender ude på gaden i slagsmål og knivstikkeri, oplyste Brian Holm, vagtchef hos Vestegnens Politi onsdag aften. Han oplyste, at intet tyder på, at det er banderelateret.

Da Vestegnens Politi kom frem, fandt man en mand, der blødte kraftigt. Han blev hastet til Rigshospitalets traumecenter og er natten til torsdag død af kvæstelserne.

Vestegnens Politi havde afspærret et område omkring kollegiet, Forbrændingen og biblioteket.

Vestegnens Politi oplyser, at en person er anholdt på stedet. Der er tale om en mand i midten af 20'erne, og han vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Vestegnens Politi var i området det meste af onsdag aften, blandt andet med kriminalteknikere og politihunde, for at foretage tekniske undersøgelser og lede efter spor.

Vestegnens Politi har også gennemsøgt Rådhusdammen i Albertslund i et forsøg på at finde et muligt gerningsvåben. Da mørket faldt på, blev indsatsen indstillet, men dykkere vil fortsætte med at søge igen torsdag.

På videoen kan man se dykkere lede efter et gerningsvåben i Rådhusdammen.

Artiklen fortsætter under videoen