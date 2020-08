Et bredt flertal i Glostrup Kommunalbestyrelse har indgået budgetforlig om kommunens økonomi i 2021.

Penge til lejrskoler, nyttehaver og teknologi

Det fremgår af det budgetforlig, som et bredt flertal i Glostrup Kommunalbestyrelse har indgået. Der er i 2021-budgettet afsat et beløb på 600.000 kroner.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti indgik sidste år en to-årig budgetaftale for 2020 og 2021, og partierne er nu enige om de justeringer, det er nødvendigt at gennemføre.

De tre partier har en forventning om øget beskæftigelse i årene efter coronakrisen, og håber, at Glostrup - blandt andet på grund af kommunens erhvervssammensætning - kommer hurtigere i gang og ikke rammes så hårdt. Derfor er der indlagt en besparelse på fem millioner kroner i 2022 og ti millioner kroner i 2023 og 2024 inden for arbejdsmarkedsområdet.

De tre partier gør opmærksom på, at der er tale om et stramt budget - hvor der dog er blevet plads til nye initiativer.

Der er blandt andet afsat penge til flere nyttehaver ved Dommervangen. Der forventes 20-25 nye nyttehaver i løbet af 2021, som erstatning for de nyttehaver, der bliver nedlagt på området, hvor der skal bygges en ny daginstitution.

Der er i 2021 og i årene fremover, afsat to millioner kroner til udskiftning og reparation af Glostrup Skoles chromebooks. Det blev i 2016 besluttet, at alle elever fra 3.-9. klasse skulle have hver deres chromebook, og nu er der afsat penge til udskiftning og løbende reparationer.