Penge der giver tryghed, sikkerhed og sundhed

En del af midlerne gik til bedre sikkerhed med særligt fokus på at undgå ulykker på, i og ved vand, i trafikken og i forhold til brand. Her kan der for eksempel være brug for støtte til uddannelse i sikkerhed til søs samt indkøb af sikkerhedsudstyr, fx redningsveste og førstehjælpskasser. Ishøj Sportsfiskerklub var blandt modtagerne og har fået 3.500 kr.