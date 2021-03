Inden længe opstilles der en medicinboks i forhallen på hospitalet i Glostrup.

Patienter kan hente medicin i »pakkeboks«

Vestegnen - 01. marts 2021

På Rigshospitalet Glostrup er der opstillet en medicinboks i forhallen, så patienter fremover kan hente deres medicin, når det passer dem.

Patienter i ambulante forløb på Rigshospitalet Glostrup slipper snart for at skulle møde op på et bestemt tidspunkt for at få medicin udleveret af personalet. Inden længe kan de nemlig afhente medicinen, når det passer dem, i en boks i hospitalets forhal.

- Det er en gave til patienterne. Det bliver meget lettere, især for dem der er erhvervsaktive, at de ikke længere skal møde op i ambulatoriets åbningstid for at få udleveret deres medicin. Boksen giver også mulighed for, at en pårørende kan afhente medicinen, så det bliver meget mere fleksibelt, fortæller Tine Staw Tornøe, der er afdelingssygeplejerske på afdelingen for rygkirurgi, led- og bindevævssygdomme, som er en af de afdelinger, der først tager ordningen i brug.

Det er stamafdelingen og patienten, der sammen vurderer, om medicinboksen egner sig til patienten og dennes sygdoms- og behandlingsforløb.

Som en almindelig pakkeboks

Boksen er særligt designet til korrekt opbevaring af medicin, men fungerer ellers på samme måde som de pakkebokse til post, mange allerede kender.

Den har aflåste rum, som patienten får adgang til ved at taste en sms-kode. Medicinsamtalen med lægen eller sygeplejersken kan klares per telefon, og dermed er medicinboksen også et coronavenligt tiltag.

Medicinboksen på hospitalet i Glostrup forventes at være klar til brug inden for få uger. I første omgang er det patienter fra Dansk Hovedpinecenter og afdelingen for rygkirurgi, led- og bindevævssygdomme, der får glæde af ordningen.

Region Hovedstadens Apotek koordinerer, indkøber og står for driften i samarbejde med hospitalet.