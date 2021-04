Hovedstadens Beredskab indsatte en drone under slukningsarbejdet, så man bedre kunne danne sig et overblik. Foto: Dronefoto: Hovedstadens Beredskab

Send til din ven. X Artiklen: Pas på med ukrudtsbrænderen: Dømt efter storbrand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på med ukrudtsbrænderen: Dømt efter storbrand

Vestegnen - 09. april 2021 kl. 13:51 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 30-årig mand er idømt 3.000 kroner i bøde for uforsigtig omgang med ild.

Den 30-årige mand blev i Retten i Glostrup dømt for overtrædelse af beredskabsloven, da han den 1. juli 2019 var på arbejde på en virksomhed på Valhøjs Allé i Rødovre.

Her brændte han ukrudt omkring et træhegn på grunden. Der gik ild i hegnet, som den 30-årige ikke kunne slukke, og Hovedstadens Beredskab blev cirka klokken 15 tilkaldt. Ilden spredte sig imidlertid til et skur, og herfra blev der antændt en storbrand i bygninger på grunden. Ingen personer kom noget til.

Vestegnens Politi rejste sigtelse nogle dage efter mod den 30-årige mand. Han erkendte, at han havde været på arbejde med ukrudtsbrænderen, men han afviste, at han var årsag til, at branden opstod. Den 30-årige modtog dog dommen.

- Sommersæsonen nærmer sig, og en brand som denne er en alvorlig påmindelse om at være meget forsigtig med åben ild - det kan hurtigt løbe løbsk og medføre fare og store skader, siger anklagerfuldmægtig Kristoffer Hansen, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Det sker jævnligt, at brandvæsenet må rykke ud til brande, der er opstået i kølvandet, at der er brændt ukrudt hos private eller virksomheder. Det gælder om at være yderst påpasselig, når man bruger en ukrudtsbrænder - blandt andet fordi gløder kan ligge og ulme længe, inden en brand bryder ud.

I dette tilfælde udviklede det sig til en stor brand, som udviklede kraftig røg. Der blev indsat cirka 40 brandfolk i slukningsarbejdet, som tog flere timer.

Gode råd Hovedstadens Beredskab har samlet en række gode råd, der kan forebygge, at arbejdet med ukrudtsbrænderen ender med en brand: Ukrudtet skal svitses, ikke brændes.

Hold brænderen væk fra tør jord og tør bevoksning.

Husk god afstand til bygninger, biler og plankeværk.

Hold øje med glemte gløder, og gå aldrig fra en tændt eller varm ukrudtsbrænder.