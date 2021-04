Er din kat typen, der holder af at gumle på ting? Så er det vigtigt, at du udvælger dine potteplanter og buketter med omhu, da nogle blomster og planter er giftige for katten. Blandt andet hyacinter som på billedet. Foto: Agria Dyreforsikring

Pas på katten: Undgå giftige potteplanter

Vi er mange, der vælger at have smukke blomster at se på, særligt i denne tid, hvor flere arbejder hjemmefra og generelt opholder os mere hjemme end tidligere. Det er ikke almindeligt, at katte bliver forgiftede af planter, men det sker fra tid til anden, f.eks. hvis katten tygger på blomster og planter i hjemmet. I værste fald kan det gå så galt, at katten ikke overlever. De mest giftige er liljer, der skader nyrerne. Derfor er det en god ide at være lidt forsigtig med, hvilke typer af blomster og planter du har rundt omkring i hjemmet. Det sikreste er selvfølgelig at holde sig til planter, som katte kan tåle - eller kunstige blomster.