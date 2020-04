Vestegnens Politi opfordrer til, at man holder øje med hinandens boliger.

Pas på: Tyvene er stadig aktive

Antallet af indbrud på Vestegnen er faldet markant under coronakrisen. Flere er hjemme, og det giver indbrudstyvene markant dårligere vilkår.

Antallet af indbrud på Vestegnen er i disse uger mere end halveret. Politiet advarer dog om, at der stadig er aktive indbrudstyve på Vestegnen, og for at få antallet af indbrud endnu længere ned, kommer indbrudsgruppen hos Vestegnens Politi med en opfordring: