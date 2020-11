Pas på: Trafiksikkerhed ved letbanens byggepladser

Baggrunden er, at antallet af ulykker relateret til vejarbejder, er stigende. Derfor lancerer Hovedstadens Letbane nu en trafiksikkerhedskampagne i samarbejde med de tre hovedentreprenører på letbanebyggeriet.

For høj fart og uopmærksomhed hos trafikanterne er blandt de hyppigste årsager til ulykker ved vejarbejde. En kampagne med fokus på trafiksikkerhed langs letbanens byggepladser i omegnskommunerne skal derfor sætte fokus på at skabe større opmærksomhed omkring forholdene på vejene.

Byggeriet af den kommende letbane mellem Lyngby og Ishøj er nu i fuld gang, og det påvirker trafikken. Nu sættes der fokus på trafiksikkerheden, hvor det både handler om at skærme cyklister og andre bløde trafikanter i forhold til tung trafik til og fra byggepladserne og om at passe på de medarbejdere, der arbejder langs vejene.

Fuld gang i letbanebyggeriet Hovedstadens Letbane åbner efter planen i 2025 og vil strække sig over 28 kilometer mellem Lyngby og Ishøj med 29 stationer undervejs.

I løbet af 2020 er arbejdet med at anlægge den nye letbane for alvor gået i gang, og byggeriet er blevet endnu mere synligt for omgivelserne.