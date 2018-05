Se billedserie Kommunerne oplever i stigende grad problemer med ulovlige parkeringer og flere kommuner er på vej med parkeringskontrol. Eksemplerne her er fra Hvidovre ved Åmarken Station, hvor der ofte parkeres tåbeligt og i strid med reglerne.

Pas på: P-vagten kommer

Vestegnen - 27. maj 2018 kl. 15:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere kommuner vil have kommunal p-kontrol - som konsekvens af, at politiet prioriterer andre opgaver.

Glostrup har det allerede - og i både Brøndby, Hvidovre og Høje-Taastrup er det på vej.

Kommunerne er i stigende grad blevet træt af ulovlige og tåbelige parkeringer, og er på vej med parkeringskontrol.

I Hvidovre har man i teknik- og miljøudvalget netop vedtaget, at der skal ansættes to parkeringsvagter og en administrativ medarbejder. Hvis der bliver udskrevet otte-ni parkeringsafgifter om dagen - cirka 3000 om året - så vil udgifter og indtægter gå nogenlunde lige op for Hvidovre Kommune.

Hver parkeringsafgift er på 510 kroner, og efter de gældende regler må kommunen beholde halvdelen for at dække udgifterne til parkeringskontrollen, mens staten »hugger« den anden halvdel. Der kommer dog nye regler i 2019, og de betyder, at kommunerne kun må beholde 30 procent selv, mens staten modtager de 70 procent.

Det vil betyde, at man i Hvidovre vil få en udgift på cirka 300.000 kroner på parkeringskontrollen, men det er man angiveligt parat til at betale. Hensigten med parkeringskontrollen i Hvidovre Kommune er nemlig ikke at tjene penge på parkeringskontrollen, men er i høj grad et spørgsmål om at sikre trafikale hensyn.

Ikke tid til p-kontrol Det hele handler om, at der i det store og hele ikke bliver udført parkeringskontrol på Vestegnen.

I bund og grund er det en opgave for Vestegnens Politi, men med det pres, der er på politiet, så er det ikke nogle tåbelige parkeringer i lokalområderne, der bliver prioriteret - bortset fra situationer, hvor det direkte er trafikfarligt, fx i forbindelse med skoler.

Kommunerne kan hjemtage parkeringskontrollen, og det er sket mange steder rundt om i landet. De første på Vestegnen til at gøre det, var Glostrup Kommune, fordi der var p-problemer i det centrale Glostrup. Det er Parkering Nord, der udfører parkeringskontrollen for Glostrup Kommune, og her er der gode erfaringer, idet der i stort omfang er blevet ryddet op i de ulovlige parkeringer.

Udbygger p-pladser Også i Brøndby har man nogle steder parkeringsproblemer, og kommunen er nu på vej med parkeringskontrol.

Først vil man dog give boligselskaberne i Brøndby Strand mulighed for at udvide antallet af p-pladser.

»Hvis man i nogle boligselskaber mener, at der er for få p-pladser, og at det medvirker til ulovlige parkeringer, så skal de have mulighed for at anlægge flere p-pladser. Derfor har vi i kommunen besluttet, at vi først skal have en ændret lokalplan på plads, med henblik på at kunne etablere flere p-pladser i Brøndby Strand, før vi går i gang med parkeringskontrol,« siger Vagn Kjær-Hansen, der er formand for teknik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Lokalplanen fremlægges efter sommerferien, og den ventes endeligt vedtaget omkring nytår. Det skønnes, at det kan betyde 100-200 ekstra p-pladser i Brøndby Strand-området.

Udvidelsen af p-pladserne er dog lidt mere kompliceret end som så. Det skyldes, at de ekstra p-pladser skal spille sammen med den store renoveringsplan i Brøndby Strand.

Sideløbende med lokalplanen arbejder Brøndby Kommune med, hvordan en parkeringskontrol skal skrues sammen.

»Det er vores tanke, at det kunne ske i samarbejde med andre kommuner - det er i hvert fald noget forvaltningen arbejder med. Fordelen ved et samarbejde er blandt andet, at man kan flytte personale rundt til de steder, hvor p-problemerne er størst,« siger Vagn Kjær-Hansen.

»Jeg ser gerne, at det bliver kommunale p-vagter, så det er kommunen, der har styringen,« tilføjer han.

Ikke for at skaffe penge Endnu har Brøndby ikke lagt sig fuldstændig fast på en model for parkeringskontrol. Det har man heller ikke i Høje-Taastrup Kommune. Her vil man formentlig i juni sige ja til at indføre parkeringskontrol.

»Det er min fornemmelse, at man vil sige ja til parkeringskontrol. Det er ikke for at jage borgerne eller at skaffe penge til kommunen, det skyldes simpelthen, at vi har områder, hvor der er stigende problemer med uhensigtsmæssig parkering,« siger formanden for teknisk udvalg i Høje-Taastrup Kommune, Lars Prier.

Han peger blandt andet på Taastrup Hovedgade, hvor der parkeres ulovligt på handicappladser, på området ved Taastrupgaard og på ulovlige lastbilparkeringer.

»Formålet med en eventuel parkeringskontrol er at få stoppet de ulovlige parkeringer, og ikke at give kommunen indtægter,« understreger Lars Prier.