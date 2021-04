I Danmark er der mange aktive seniorer, der flere gange om ugen hopper på cyklen, når de skal købe ind, besøge venner og familie eller bare vil trille en tur. Det er godt for sundheden men resulterer også i skader. Foto: Rådet for Sikker Trafik

Pas på: Det kan have store konsekvenser for førligheden

Vestegnen - 30. april 2021

Cyklister over 65 år er overrepræsenterede i forhold til at komme alvorligt til skade eller blive dræbt i trafikken.

Fra 2017-2019 har 41 cyklister over 65 år mistet livet og 289 er kommet alvorligt til skade i Danmark, viser tal fra Vejdirektoratet.

Knap hver 10. cyklist mellem 65-80 år fortæller i en undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, at de er væltet på eller med deres cykel inden for det seneste år. 40 % af dem kom til skade ved faldet.

Undersøgelsen omfatter også borgere på Vestegnen og ligesom i det meste af landet, er det her i området 10 procent af de ældre mellem 65 og 80 år, der er væltet.

- Det kan have store konsekvenser for førligheden, når en person over 65 år falder på cyklen. Derfor skal vi sikre, at flere seniorer kommer sikkert frem. Den gode nyhed er, at det er forholdsvist enkelt at gøre noget ved, så cykelturene bliver mere sikre, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik. Artiklen fortsætter under boksen

5 gode råd - bliv mere sikker på cyklen: - Vælg en cykel, du let kan komme af og på.

- Vær opmærksom, når du cykler.

- Orienter dig ekstra grundigt i kryds.

- Brug cykelhjelm.

- Vær synlig - brug reflekser og/eller pangfarvet tøj.



Få flere gode råd på: www.sikkertrafik.dk/seniorcyklist

Vælg cykel uden stang I den aktuelle kampagne, »Sikker på cykel - hele livet« opfordrer Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden seniorerne til at blive ved med at cykle. Men de skal tage deres forholdsregler.

- Flere kan med fordel skifte deres cykel ud, så de får en cykel uden en stang. Vi har desværre set, at mange seniorer har svært ved at holde balancen, når de skal svinge benet over stangen for at stå på eller af cyklen. Risikoen for at vælte og komme til skade er især stor, hvis de er nødt til at stoppe pludseligt og springe af cyklen, siger Michelle Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik.

Træn din balance - hele livet Foruden at anskaffe sig en cykel med lav indstigning kan seniorerne også træne sig til en bedre balance. I en video på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside guider en fysioterapeut med seks små øvelser, hvordan man bl.a. styrker lår, balance, smidighed og reaktionsevne og dermed holder sin krop i en god - og sikker - cykelform. Find videoen på: www.sikkertrafik.dk/seniorcyklist

- Det er helt naturligt, at balancen bliver dårligere, når vi bliver ældre. Men det kan man kompensere for, hvis man træner den. Det værste man kan gøre, er at sætte sig hjem i sofaen af frygt for at vælte på cyklen, siger René Højer, programchef for sikkerhed i TrygFonden.