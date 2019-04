Send til din ven. X Artiklen: Pas på: Børnetegninger langs vejene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på: Børnetegninger langs vejene

Vestegnen - 19. april 2019 kl. 13:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 29. april, vil der igen stå vejskilte med børnetegninger på udvalgte strækninger med vejarbejde. Fotos af børn eller deres tegninger har nemlig vist, at farten sænkes, og vejarbejde i højere grad respekteres, når de kære små bringes i spil, og derfor ruller kampagnen »Pas på min far« endnu engang langs vejene.

Nye kommuner er kommet med - det gælder blandt andet Glostrup og Hvidovre, der ønsker at kommunikere det stærke budskab til trafikanterne.

De fleste husker kampagnen »Pas på min far« med det glade barn med sin fars hjelm på, der første gang blev præsenteret i 2000, og sidste år var det skilte med børnetegninger med samme budskab, der skulle få billister til at respektere både fartgrænser og vejarbejdere.

Dén kampagne har vist sig at have en effekt. 3F melder om positive tilbagemeldinger fra vejarbejderne selv, der oplever, at danske billister ikke i lige så høj grad retter deres frustrationer mod dem, når der er vejarbejde og sænkede fartgrænser.

- Det er vores klare vurdering, at kampagnen har været synlig for danske billister. Men vigtigst er det, at vejarbejderne selv kan mærke, at trafikvreden falder i den periode, kampagnen ruller. Effekten kan tilskrives, at kampagnen med et klart signal rammer lige der, hvor alle forstår meningen uden løftede pegefingre, siger Ib Nielsen, der er konsulent i 3F.

Dog er der ikke tale om en permanent ændring i billisternes adfærd. De positive effekter ses nemlig kun i selve kampagneperioden, for travle og utålmodige billister glemmer ligeså hurtigt igen, når de ikke længere mødes af skiltene langs vejen. Derfor deler 3F og Asfaltindustrien det gode budskab endnu engang - og i år støtter hele 36 kommuner, syv mere end sidste år, op om »Pas på min far«-kampagnen og stiller skilte med børnetegninger op på diverse strækninger.

- Vi kan se, at kampagnen har en effekt og gør en forskel, mens den står på. Det stærke og vigtige budskab holder stadig, og derfor deler vi det nu igen. Ved at køre kampagnen flere år i træk, er målet at skabe en permanent adfærdsændring hos de danske billister, siger Trine Kølby, der er arbejdsmiljøchef i Asfaltindustrien.

Som supplement til skiltene med børnetegninger vil vejarbejderne i år bære refleksveste med »Pas på min far«. Det initiativ kommer fra vejarbejderne selv, der ønsker at gøre kampagnen endnu mere synlig ved at bære det stærke budskab på ryggen. Det skal huske billisterne på, at det er forældre som dem selv, der arbejder langs vejene, der ligeså gerne vil sikkert hjem til deres børn.

- Vi kan se, det virker at lade vejarbejdernes børn være afsendere af kampagnen. Det giver et klart og tydeligt budskab uden løftede pegefingre. Kampagnen kunne ligeså godt hedde »Pas på min mor« det vigtigste er at dele budskabet om, at travle billister skal passe på vejarbejderne, så de også kan komme sikkert hjem til deres børn, siger Trine Kølby.

»Pas på min far«-kampagnen vil være synlig i uge 18, 19 og 20.