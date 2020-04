Pas nu på med ukrudtsbrænderen

Da beredskabet kom frem, kunne man konstatere, at ilden var slukket på grund af beboernes resolutte arbejde med med vand og brækjern.

Det er dog ikke uden risiko. Fredag eftermiddag rykkede Hovedstadens Beredskab til en adresse i Glostrup, på en melding om, at der var ild i facadebeklædning.

Det får mange til at finde ukrudtsbrænderen frem.

Efter endnu en hændelse med forkert brug af ukrudtsbrænder - denne gang i Glostrup -advarer Hovedstadens Beredskab mod risikoen for brand, når ukrudtsbrænderen er i funktion.

Pas på

Hvert sæson rykker Hovedstadens Beredskab ud til 10-15 brande på grund af ukrudtsbrændere.

- Det sker først og fremmest, fordi man kommer for tæt på træ, som der så kommer ild i. Og så er det værd at understrege, at ukrudtet ikke skal brændes, men svitses, siger vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab, Mads Graversen.

Hovedstadens Beredskab understreger i øvrigt, at det i øjeblikket er meget tørt, og at risikoen derfor er større.