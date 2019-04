Parkeringskort til plejehjem sendt i høring

I januar blev det fejret på Ældrecenter Nygårds Plads i Brøndby, at der i Folketinget var skabt flertal for at ændre reglerne for udstedelse af handicapparkeringskort.

16. april 2019

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har nu sendt et nyt sæt regler for brug af handicap-parkeringspladser i offentlig høring. Efter pres fra især frivillige i Brøndby, betyder det, at eksempelvis plejehjem kan få udstedt et særligt handicap-parkeringskort, der gør ture og udflugter nemmere for både beboere og frivillige hjælpere.

Det var en gruppe frivillige og ansatte på Ældrecentret Nygårds Plads i Brøndby, der startede sagen - og som har fået opbakning af folketingspolitiker Mattias Tesfaye (S), der er valgt på Vestegnen.

Støtteforeningen på Ældrecentret Nygårds Plads i Brøndby sørger for aktiviteter, fester og ture ud af huset for beboerne.

De frivillige på Ældrecentret Nygårds Plads råder også over en sponsoreret minibus, så beboerne - der for de flestes vedkommende sidder i kørestol eller er gangbesværede og fx bruger rollator - kan komme på udflugter.

Det bliver til mere end 30 ture om året - til fx Rødovre Centrum, i Zoologisk Have eller på skovtur. Noget alle er glade for.

Disse minibusser er fritaget for afgifter, fordi de kun må bruges til netop dette formål. Og så skulle man egentlig tro, at de også uden videre kunne udstyres med et kort og parkere på en handicap-parkeringsplads. Sådan har det bare ikke været.

Handicap-parkeringskortet udstedes nemlig kun til personer - og altså ikke til en minibus på et ældrecenter.

De frivillige på Ældrecentret Nygårds Plads har brugt mange timer på at få ændret reglerne. I første omgang blev de bare afvist af ministeren.

Så henvendte de frivillige sig til Mattias Tesfaye, der er folketingsmedlem valgt på Vestegnen. Han rejste i flere omgange sagen over for transportminister Ole Birk Olesen, men heller ikke dét havde nogen effekt.

Næste skridt var, at de frivillige fik et såkaldt foretræde for Folketingets transportudvalg, og det rykkede. Der blev, i høj grad på grund af Mattias Tesfaye, skabt et flertal i Folketinget, som ønskede reglerne ændret - og det er godt på vej til at ske nu.

Det er en ændring, som rigtig mange plejehjem og ældrecentre rundt om på Vestegnen og i hele landet vil få gavn af. Mange ældrecentre har nemlig, ligesom i Brøndby, sponserede minibusser, så beboerne kan komme på udflugter.

I dag er der positive toner fra transportministeren:

- Reglerne skal give mening for borgerne, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere vores forslag til nye regler. De nuværende regler har nemlig for mange været unødigt besværlige, og så har de hindret, at mange beboere på eksempelvis plejehjem har kunnet tage med på udflugter. Den hindring mener jeg, at vi skal fjerne, så det i hvert fald ikke er reglerne, der gør, at de mange beboere ikke kan komme ud og få nogle gode oplevelser, siger Ole Birk Olesen.

Ansøgningen om udstedelse eller fornyelse af parkeringskort eller institutionskort skal ifølge forslaget indsendes til Danske Handicaporganisationers Brugerservice, som afgør, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Det vil være et krav, at der er en eller flere beboere tilknyttet institutionen, som har stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, og som opfylder betingelserne for udstedelse af parkeringskort.

Høringsfristen er sat til 1. maj, og det er planen, at de nye regler træder i kraft 1. juni i år.