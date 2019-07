Der har været stigende problemer med parkeringen - særligt i Brøndby Strand.

Parkeringskontrol sparket til hjørne

Vestegnen - 03. juli 2019 kl. 10:12 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Parkeringsproblemerne i særligt Brøndby Strand Parkerne skal ikke på nuværende tidspunkt klares ved et parkeringskorps, der deler bøder ud. Et politisk flertal i Brøndby Kommunalbestyrelse mener, at løsningen er flere p-pladser og at Vestegnens Politi i højere grad løfter deres opgave.

Flere kommuner på Vestegnen har besluttet at indføre parkeringskontrol. Senest i Brøndbys nabokommune Hvidovre. Kommunerne oplever stigende problemer med, at parkeringsreglerne ikke overholdes. Samtidig har Vestegnens Politi nedprioriteret opgaven til fordel for alvorligere ting.

I Brøndby Kommune har der i flere år været stigende problemer med ulovlig parkering på offentlige og private arealer, særligt i Brøndby Strand Parkerne. På seneste kommunalbestyrelsesmøde drøftede politikerne, hvordan problemet kan løses. Der var blandt andet et forslag om et parkeringskorps, der kunne uddele bøder på de kommunale områder. Det var der ikke politisk flertal for.

- Vi er åbne over for et parkeringskorps på et senere tidspunkt. Men vi synes ikke, at tiden er moden til det nu - særligt ikke for beboerne i Brøndby Strand, der i forvejen skal forholde sig til nedrivningen af de fem højhuse og de udfordringer, det giver. For os er det afgørende, at der kan laves flere parkeringspladser. Og så synes vi grundlæggende også, at det er en opgave for politiet. Derfor vil jeg fortsætte min dialog med Vestegnens Politi, så de mere målrettet får afsat nogle ressourcer til opgaven i noget højere grad, end tilfældet er i dag, siger Brøndbys borgmester Kent Max Magelund.

Brøndby Kommune har gennem længere tid arbejdet med mulighederne for at indføre parkeringskontrol. Og der var faktisk en holdning til at indføre p-kontrol, når der var udbygget med et tilstrækkeligt antal p-pladser i Brøndby Strand.

Nu er en p-kontrol i Brøndby altså udskudt på ubestemt tid.