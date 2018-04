Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Papfar bestemmer for meget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Papfar bestemmer for meget

Vestegnen - 21. april 2018 kl. 06:53 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Hader min papfar for han skal bestemme alt derhjemme.

Han har været hos os i cirka to år.

Hjælp.

Hilsen

l. - pige 13 år.

Svar Hej I. pigen.

Har du snakket med din mor omkring det? Det kunne i hvertfald være en start.

Hvis du har snakket med din mor, og hun ikke har gjort noget ved det, synes jeg at du skal prøve at snakke med dine søskende, hvis du har nogen, og så tage fat i hende sammen.

I bliver nødt til at prøve at overbevise hende, om at hendes kæreste er for bestemmende hjemme.

Håber du kan bruge svaret, ellers så skriv ind igen!

Knus

Amalie, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Hader min papfar - han er så dominerende over for både mor og os børn.

Mor gør ikke noget. Hvad skal vi gøre?

Hilsen

Kaj 13 år.

Svar Hej Kaj.

Jeg forstår det hundrede procent. Jeg har prøvet noget meget lignende, det du og resten går igennem lige pt. Jeg synes, at du skal tage en lang snak med din mor, og fortælle hende, at du ikke synes at hun fortjener at være sammen med sådan en mand.

Fortæl hende, at du synes, at han er dominerende overfor jer derhjemme. Håber at det kan hjælpe, at få hende til at indse, at han er dårlig for hende.

Det kan godt være at din mor har svært ved at indse, at han er dårlig for jeres familie, da hun sikkert elsker ham. Så må du prøve at fortælle det til dine bedsteforældre, en moster eller din mors veninde - som måske er meget tæt på din mor og kan hjælpe hende og støtte hende, hvis din mor føler at det er svært at gøre noget ved.

Det bedste ville være hvis din papfar indser, at han bliver nødt til at lave sig om, så I alle kan leve sammen og være glade sammen.

Knus

Amalie, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Vil I give mig et råd, det håber jeg.

De driller mig i klassen og siger grimme ting til mig og så kalder de mig grimme ting og griner.

Kan ikke lide at sige det til nogen.

Hjælp...

Fra

T... 13 år.

Svar Hej T. Det lyder ubehageligt. Det er slet ikke okay at de gør det.

Det kan være rigtig svært at snakke med nogen om det, men du bliver nødt at gøre det.

Det hjælper rigtig meget at snakke med nogen. Når du begynder at snakke med nogen om det, så bliver det automatisk lettere.

Hvis du har nogle som du er tætte med, som en søskende, ven, lærer, forældre (andre familiemedlemmer) så er det bare super smart at snakke med dem om det.

Viktoria 14 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg har ikke haft en kæreste endnu og det har alle mine venner. Er ked af det, og jeg tror at det er fordi jeg ikke er så pæn.

Hvad skal jeg gøre?

Bh

A.B. pige 14 år.

Svar Hej A.B. 14 år.

Det er ikke unormalt ikke at have en kæreste, som 14-årig. Det er cirka ved den alder, man tænker over at have mere seriøse forhold.

Du skal nok finde den rigtige for dig. Det er ikke, fordi at du ikke er pæn! Folk burde ikke kun ville være kærester, fordi folk er pæne, men også fordi man nyder at være sammen med.

Så vent. Det skal nok komme til dig.

KH

Tobias, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg klager over, at vi skal aflevere vores mobil hver morgen og at vi først får den igen når vi skal hjem.

Sygt!

Hilsen

C.D. 14 år.

Svar Kære C. D. Jeg kan godt forstå, at du synes de er syge dine lærere, at de tager jeres mobiler hver dag.

Du kunne prøve at spørge dine lærere om I kan få en prøve-uge, hvor de ikke tager jeres mobiler, og hvis det går godt kunne de lade jer beholde dem. Ellers kan du bede dine forældre om at skrive til dine lærere.

Men det er klart, at hvis mobilerne forstyrrer undervisningen, så skal de pakkes væk.

Håber det hjælper, og at dine lærere går med til det.

Hilsen

Olivia .Z, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Hader at tre piger fra klassen hele tiden følger efter mig, og efteraber hvad jeg laver og siger.

Træls!

Hilsen

Gitte 14 år.

Svar Kære Gitte. Jeg forstår godt, at de tre piger der følger efter dig, er irriterende.

Du kunne prøve at snakke med dine forældre og lærer, og spørge om de kan sige noget til de tre piger.

Du kunne også selv prøve at bede dem om at lade dig være, men det ville være bedst at have en voksen med.

Hvis det nu ikke virker, kan du prøve at holde dig mere sammen med dine venner og folk som du føler dig tryg ved.

Håber det hjælper.

Hilsen

Olivia .Z, Børnepanelet.