Pænt styr på el-løbehjul i Glostrup

Vestegnen - 02. august 2020 kl. 18:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget tyder på, at de nye el-løbehjul i Glostrup bruges efter hensigten - og generelt ikke ligger og flyder rundt om i byen.

Det gav debat, da et bredt flertal i Glostrup Kommunalbestyrelse i midten af maj gav grønt lys til et forsøg, hvor det tyske firma Tier opstiller 200 el-løbehjul i byen.

Det skal blandt andet testes, om det er en god transportløsning, når man skal fra Glostrup Station og det sidste stykke hjem eller på arbejde.

Kritikerne mente, at el-løbehjulene kunne udgøre en fare i trafikken, og at de ville blive smidt rundt om i Glostrup.

Meget tyder på, at det ikke er gået sådan.

- Det er min personlige opfattelse, at det i dag går så godt som forventet. Indkøringen var ikke så heldig, men efter nyhedens interesse har lagt sig, er det mit indtryk, at el-løbehjulene nu bruges efter hensigten, og at el-løbehjulene stilles fornuftigt, når de efterlades, siger Søren Enemark, der er formand for miljø-, teknik- og ejendomsudvalget i Glostrup Kommune.

Hans vurdering bekræftes af en tur rundt i Glostrup.

I en særlig parkeringsbås på Banegårdspladsen ved Glostrup Station står el-løbehjul klar til at blive benyttet, og jævnligt støder man ind i el-løbehjul rundt om i kommunen, hvor brugerne har efterladt dem. Blandt andet er der ofte flere el-løbehjul ved hospitalet. I langt de fleste tilfælde står el-løbehjulene dog pænt parkeret på støttebenet.

- Det er min vurdering, at de som nu benytter el-løbehjulene, er personer med et egentligt transportbehov. De tager et el-løbehjul ved stationen, og kører derefter hjem eller fx til job på hospitalet, siger Søren Enemark.

Han vurderer, at når det er gået så godt, så skyldes det blandt andet, at Glostrup Kommune lagde en række begrænsninger ind i forsøget. Især, at det ikke er muligt at benytte el-løbehjulene i nattetimerne fra klokken 24-06.

Stigende efterspørgsel Hos det tyske firma Tier, der står bag el-løbehjulene, kan man ikke på nuværende tidspunkt oplyse tal på brugen af el-løbehjulene i Glostrup. Firmaet oplever dog en stigning.

- Vi modtager positiv feedback fra vores brugere, samt kan se en stigning i efterspørgslen, lyder det fra manager Mads Pedersen.

Tier tager det som udtryk for, at der er et reelt behov for denne type nye mobilitetstilbud.

Det seks måneder lange forsøg skal vise, om el-løbehjulene er en god løsning, når borgerne kommer til Glostrup Station med bus eller tog, og så skal det sidste stykke hjem eller til en arbejdsplads. En ordning, der måske kan styrke Glostrup Station som et trafikalt knudepunkt.

Det er Glostrups deltagelse i EU-projektet "Fremtidens Intelligente Mobilitet", der er baggrund for forsøget, hvor el-løbehjulene kan lejes via en app.

El-løbehjulene vil kun kunne benyttes indenfor Glostrups kommunegrænser. Hvis man forsøger at køre ud af kommunen, vil el-løbehjulet automatisk stoppe. Det gælder også på skovstierne i Vestskoven.

Brugen er som udgangspunkt baseret på et system, hvor brugerne kan hente/aflevere el-løbehjulene alle steder på offentlige arealer. Styrken ved systemet er derfor, at brugeren kan benytte dem helt hjem til sin bopæl eller arbejdsplads.

Der vil dog være områder i Glostrup, hvor kommunen ikke ønsker, at el-løbehjulene kan placeres, men hvor man kun kan køre igennem. Det er blandt andet Glostrup Torv, en strækning af Jernbanevej, Rådhusparken, Solvangsparken, Byparken, Egeparken, sportsarealer, Ejby Mose og støjvolden langs Motorring 3.

Det er i de samme områder, at løbehjulene hastighedsbegrænses, så de automatisk reducerer hastigheden fra den maksimale fart på 20 kilometer i timen til kun at køre 5 kilometer i timen - gå-hastighed. Det er nemlig områder, hvor der færdes mange gående.

Hvis man ønsker at leje et el-løbehjul eller vil have mere information, skal man benytte Tier-appen, som kan downloades til smartphone.

Her kan man også tjekke ud, hvad priserne er for at benytte el-løbehjulene.

De indtægter, som Tier får ved at leje el-løbehjulene ud, går blandt andet til at sørge for, at el-løbehjulene er opladet og i orden, og at de indsamles og står klar de rigtige steder i Glostrup.