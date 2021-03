Påskesjov for indlagte børn

Børnene på Hovedstadens hospitaler får tilsendt en påskepakke fra Legeheltene med alt, hvad der skal bruges til at holde en hyggelig påske på stuen med familien. Bl.a. et hæfte med inspiration til aktive påskelege, påskekyllinger til at pynte stuen op, legetøj og lidt lækkert guf.

- Det kan være hårdt at være indlagt i højtiderne. Derfor er vi glade for, at vi igen i år har mulighed for at uddele påskepakker til børnene. Påskepakkerne kan forhåbentlig sprede påskestemning og sætte gang i den aktive leg, der er vigtig for børnene, siger Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden, som driver Legeheltene.