Påskeferietid på Vestegnen

Vestegnen - 30. marts 2018 kl. 07:11 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - og i denne uge skriver hun om påske og fridage - og uddeler et skulderklap til alle dem, som må på arbejde. Her er hendes indlæg:

Påsken falder tidligt i år. Det betyder, at jeg kan holde en god og lang påskeferie lige om lidt. Faktisk er jeg nok allerede på ferie, når du læser dette i avisen.

Jeg har altid elsket foråret med alle dens helligdage. Det er ikke fordi, at jeg ikke kan lidt mit arbejde. Men jeg er stor fan af muligheden for at holde et par dage fri. Sådan udenfor nummer (altså ikke planlagt ferie). Det betyder, at der er flere pusterum i den travle hverdag og det er noget jeg virkelig sætter pris på.

Sidste år var jeg ude og rejse i påsken, men i år skal jeg bare være hjemme og nyde at holde fri. Det er noget med at sove længe og ikke tage så højtideligt på sengetider, indtaget af grøntsager og meningsfyldt indhold i tv'et.

Jeg har lovet ungerne, at vi skal lave noget engelsk morgenmad sammen. Jeg vil nok også insistere på, at teenagerne skal ud og gå nogle ture. Det kunne jo være, at foråret omsider var på vej til Vestegnen. Jeg håber, at påskevejret tillader, at vi kan sidde ude på altanen. Eventuelt bare med et par tæpper. Sidde og nyde den milde og varme luft. Påskevejret har altid været ret uforudsigeligt, men jeg håber på en god omgang i år.

Jeg er klar over, at ikke alle kan holde ferie eller fri, når vi andre er hjemme. Nogle af de meget omtalte »varme hænder« skal på arbejde og sørge for, at vores gamle og syge stadig får den nødvendige pleje. Andre er på arbejde for at sørge for, at butikkerne er klar til at servicere os, når vi skal handle til en påskefrokost. Der er også mange mennesker, som sørger for, at ingen mangler pleje, selv om det er helligdag. Der er flere, der sørger for, at den offentlige transport stadig kører. Der er mange, der er på arbejde, kun for at vi andre kan forkæle os selv med et restaurant-besøg eller noget take-away.

Derfor er det vigtigt, at vi husker at sætte pris på alle dem, der sørger for at samfundet fungerer. Dem der ikke holder fri, når vi andre er hjemme i helligdagene. Der er altid nogle, der holder hjulene i gang, så vi andre har muligheden for fridage. De er årsagen til, at vi kan være trygge. Og jeg synes faktisk, at de har fortjent et skulderklap og en tak.

