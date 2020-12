Se billedserie Forstadsmuseet har åbnet nye udstillinger og tilbud i kulturhuset Brønden, der ligger ved Brøndby Strand Centrum.

Send til din ven. X Artiklen: På tur i tiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På tur i tiden

Vestegnen - 04. december 2020 kl. 18:21 Kontakt redaktionen

Fra i dag kan man tage på tur i tiden i Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand, når Forstadsmuseet - der dækker Brøndby og Hvidovre - åbner to udstillinger og et nyt besøgssted.

I Brøndens kælder kan man gå på opdagelse i Brøndbys historie med den nye Tag på tur i tiden-udstilling, der viser et udvalg af historier fra Brøndby. Her finder man store bannere med Brøndby-historier, og på gulvet er der et stort kort over Brøndby, der viser, hvor historierne befinder sig ude i den virkelige verden.

Så når man har fået en intro til historien, kan man efterfølgende tage ud og opleve den i Brøndby på egen hånd - en Historien i Gaden-udstilling, nu i en ny version. Udstillingen Tag på tur i tiden er en fast udstilling, hvor der løbende vil være nye historier og temaer fra Brøndby.

Den anden udstilling, Brøndby på lærred, er en maleriudstilling med motiver fra det gamle Brøndby.

Brøndbys gamle landbokultur var i det 19. og 20. århundrede et yndet motiv for landskabsmalere. Særligt Brøndbyvester Landsby var et populært motiv. Forstadsmuseet har for nylig rekvireret en mindre samling malerier primært fra Brøndbyvester Landsby fra denne periode. Udstillingen finder man på gangen ud mod Esplanaden i stueetagen og kan ses frem til udgangen af januar 2021.

Og sidst, men ikke mindst åbner Forstadsmuseets nye besøgssted i Brønden. Her vil to af Forstadsmuseets ansatte være tilstede mandag og tirsdag fra kl. 10-15 og efter aftale, og hvor man har mulighed for at komme med forespørgsler og aflevere ting og få en snak om det gamle Brøndby.

Ved besøg hos Forstadsmuseets ansatte gælder det i øjeblikket at man skal aftale tid i forvejen for at begrænse smitterisikoen af corona. Det sker på mail: forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk eller telefon 36490030.

Dette gælder naturligvis ikke ved besøg af udstillingerne, hvor der er fri adgang i Brøndens åbningstid.