Det er ok at falde - det skal bare ske fremad, fordi det er her beskyttelsen sidder. Her er det Signe - med klubnavnet Raven - der instruerer børnene.

På rulleskøjter i ferien: Husk at falde rigtigt

Vestegnen - 14. august 2021

- Det er godt faldet, lige på den rigtige måde, lyder det fra instruktøren.

Noget af det første børnene på rulleskøjteholdet skal lære, er at falde, så det ikke gør ondt.

- Det er ok at falde, det gør alle, man skal bare ikke falde bagover. Det gælder om at falde forover, hvor beskyttelsen sidder på knæ og hænder, fortæller instruktøren Mia.

Hun øver teknikken sammen med børnene, også når der er fart på. Børnene finder hurtigt ud af, at det faktisk ikke gør ondt at falde, hvis bare man gør det forover.

Vi er i Avedøre Idrætscenter. Her har der i løbet af ferien været seks rulleskøjtedage som en del af Hvidovre Kommunes sommerferieaktiviteter for skolebørnene. Denne ferieaktivitet har været så populær, at der hver gang har været fyldt op på holdene.

Det er frivillige fra Copenhagen Ladybugs, der vejleder og hjælper børnene. Trods navnet har klubben base i Hvidovre.

Nogle af børnene skal lære at stå på rulleskøjter, andre er mere erfarne og er kommet for at lære nye tricks. Fælles er en eftermiddag med masser af sjov og bevægelse.

Efter børnene har øvet sig i faldteknik, skal der rulles rundt i hallen. Børnene skal gøre helt det samme som instruktør Mia, der også har klubnavnet Foxy. Når hun øger eller sænker hastigheden, skal børnene gøre det samme. Børnene skal også følge Foxy, når hun zigzagger eller løber lige langs stregerne på halgulvet. Uanset niveau, får børnene en god oplevelse.

Enkelte løber på inliners, men de fleste løber på de såkaldte roller derby-rulleskøjter - det er side-by-side rulleskøjter. Og der er forskel på teknik og balance mellem de to typer af rulleskøjter.

Copenhagen Ladybugs er en roller derby-klub med flere hundrede medlemmer. Det er en klub for alle, hvor både mænd, kvinder og børn i alle aldre kan træne og spille, og hvor det primære fokus er, at det skal være sjovt.

Roller derby er - meget kort fortalt - en kontaktsport på side-by-side rulleskøjter, som bliver spillet på en oval bane. To hold skal kæmpe om at få flest point.

Hvert hold har en »jammer« der scorer point ved at overhale spillere fra modstanderens hold. De øvrige holdspillere hjælper deres egen jammer forbi, imens de forsøger at forhindre modstanderens jammer i at overhale og score point. Og alt sammen sker med lovlige tacklinger.

Ved rulleskøjtedagene i Avedøre Idrætscenter prøver børnene også at spille derby roller.

Foruden rulleskøjteløb er sjovt, så kræver det også noget både teknisk og fysisk. Fx gælder det om at holde balancen, og så er det rigtig god træning for lår og baller.

Vil man vide mere om Copenhagen Ladybugs og derby roller, kan man finde klubben på Facebook på adressen www.facebook.com/copenhagenladybugs