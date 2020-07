Se billedserie Et fredskrudtmagasin ved Ejbybroen lige syd for Ejbybunkeren langs Vestvolden. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: På Vestvolden smelter natur og kultur sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På Vestvolden smelter natur og kultur sammen

Vestegnen - 15. juli 2020 kl. 18:47 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er længe siden, at Vestvolden var klar til reel kamp, men det fredede anlæg, der strækker sig over lidt mere end 14 kilometer fra Avedøre i syd til Utterslev Mose i nord er et yndet udflugtsmål, uanset om der er tale om en cykeltur langs Voldgaden, en gåtur med hunden i snor eller en ekspedition efter historiske spor på voldanlægget.

Vestvolden i sig selv er et imponerende bygningsværk, men samtidig er det et rekreativt område, hvor tiden har medvirket til, at planter, insekter og dyr har fået plads og mulighed for at sætte deres præg på anlægget. Kort sagt smelter natur og kultur sammen.

Særligt i den del af anlægget, der strækker sig i Rødovre, er der noget at både nyde og opleve. Her er Ejbybunkeren fra den kolde krig, som huser museet Oplevelsescenter Vestvolden, det gamle Artillerimagasin og mulighed for at se både den historiske del af voldanlægget og prøve en nærliggende cykeludfordringsbane. Cykling er i parentes bemærket ikke tilladt på voldens top eller skråninger, men særdeles tilladt på cykelbanen, 400 meter syd for Ejbybunkeren.

Oplev og opdag naturen Et par af dem, der ved noget om den grønne del af Vestvolden er Lise Rørbæk Barsøe, der er afdelingsleder for Park og Natur-afdelingen i Rødovre Kommune, samt landskabsarkitekt Pia Hertz fra Rødovre Kommune.

- Nogle bruger området langs volden til gennemkørende transport med cykel på Voldgade, men man kan bestemt også gå på jagt efter kulturhistorien på voldanlægget. Der er gode muligheder for at opleve og opdage naturen i området, hvor der ikke nødvendigvis færdes så mange mennesker, siger Park og Natur-afdelingslederen og fastslår:

- Natur og kulturhistorien hænger tæt sammen på Vestvolden.

Landskabsarkitekt Pia Hertz er godt inde i færdselsreglerne samt dyre- og plantelivet på volden:

- Man må færdes over det hele på Vestvolden til fods. Men det er på eget ansvar. For man skal passe på grundet det skiftende terræn. Der er rigtig mange dyr og planter, man kan opleve. Den historiske vold er afgræsset af får, og en del af volden har karakter af overdrev. Her er blandt andet også syv forskellige arter af flagermus. Derudover er Vestvolden næsten en kulturarv i verdensklasse, når man tænker på, at den er anlagt af mænd med spader og trillebør, siger hun.

Også den kalkholdige jord på volden giver en artsrig flora ifølge landskabsarkitekten. Men ligesom der er færdselsregler på anlægget, er det heller ikke tilladt at tage blomsterne med sig hjem. De skal forblive uplukkede.

Fordi volden er fredet er der i øvrigt en særlig plejeplan for anlæggets grønne del, som er et samarbejde mellem beliggenhedskommunerne og Naturstyrelsen.

De to kvinder er ret enige om, at deres favoritsted på volden er strækningen omkring Artillerimagasinet, hvor beplantningen er holdt nede og man får en god fornemmelse af det historiske anlæg. Samt stierne på bagsiden af volden, hvor der er gode muligheder for at gå på opdagelse.

Intet er tilfældigt på volden Ifølge museumsleder Martin Jespersen fra Oplevelsescenter Vestvolden er der et utal af historiske spor at lede efter på Vestvolden. Alt fra en militærbunker til en radiomast.

- Noget af det, man skal lægge mærke til, når man befinder sig ved Vestvolden, er de forskellige batterier og flankeringsbunkere, magasiner og kanonramper. Volden er ikke bare en tilfældig bakke, men et sindrigt udtænkt forsvarsværk. Alt blev konstrueret, så det havde en militær funktion, og det er fortsat tydeligt. Når man ser nærmere efter og får blik for det, ser man, at der ikke rigtigt er noget, der er tilfældigt - alt er lavet, så det var muligt, at slå så mange fjender ihjel som muligt, fortæller han.

Selvom det grønne og vandet er kønt at se på, er det med et historisk perspektiv langt fra det, der var hensigten oprindeligt.

- Noget af det, der stadig slår mig, når jeg går rundt og ser voldgraven, træerne og kanalerne er, at det hele er lavet med alt andet end idyl for øje, tilføjer museumslederen.

Han fremhæver det forskelligarterede terræn, der dukker op, når man bevæger sig rundt på Vestvoldens sider. Heriblandt glaciset, som er en lav forvold, hvor man kan gå på indersiden - det bliver man snydt for ifølge Martin Jespersen, hvis man nøjes med at gå på Voldgaden.

- Hver gang man runder et hjørne, så opdager man noget nyt, som han udtrykker det.

Selvom det gamle Artillerimagasin er lukket ned pt., så er Ejbybunkeren åbent for besøg hele sommeren. Hvis man tager en snack med til fårene i nærheden, så er gulerødder bedst. Brød kan fåremaverne ikke tåle.