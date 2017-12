Føtex i Albertslund Centrum uddeler juleaftens morgen madvarer, der er i overskud, til trængte borgere. Maden er hentet ind fra en stribe føtex-butikker i blandt andet Glostrup, Rødovre, Hvidovre, City 2 i Høje Taastrup og Greve.

Overskud af julemad uddeles i Albertslund

Vestegnen - 15. december 2017

Føtex i Albertslund Centrum uddeler juleaftens morgen madvarer, der er i overskud, til trængte borgere. Maden er hentet ind fra en stribe føtex-butikker i blandt andet Glostrup, Rødovre, Hvidovre, City 2 i Høje Taastrup og Greve.

Glæden ved at give er særlig stor i juledagene, og det gælder også i Føtex. For mens de fleste butikker landet over vil være mennesketomme den 24. december, vil der sandsynligvis være kø foran Føtex på Nordmarks Allé i Albertslund. Her uddeler varehuset juleaftens morgen overskudsvarer til borgere, som har brug for en ekstra håndsrækning i julen.

Overskudsvarerne er mad, som ikke er blevet solgt, når Føtex lukker butikken den 23. december og som ikke kan holde sig til efter juledagene. Juleaftens morgen bliver maden delt ud i poser efter først-til-mølle kl. 9.00-10.30 eller indtil alt er delt ud.

»Vi håber, at madvarerne kan skabe glæde blandt dem, som har brug for lidt ekstra hjælp her i juledagene. Uddelingen starter kl. 9, og vi vil fra morgenstunden gøre vores til at skabe en masse juleglæde blandt de fremmødte,« siger varehuschef i føtex Albertslund, Lasse Storm Hansen.

Han opfordrer folk til at respektere, at maden går til dem, der har allermest brug for det, da føtex ikke på forhånd kan garantere, hvor meget mad, der er at dele ud, eller om der blandt madvarerne vil være de klassiske julevarer.

Til at uddele varerne har medarbejdere fra Føtex meldt sig frivilligt til at give en hjælpende hånd. Faktisk har flere af dem været i gang hele natten med at sortere og pakke varerne, så de kan stå klar til juleuddelingen den 24. december.

Den store interesse for at træde til glæder føtex' direktør Thor Jørgensen, der selv vil give en hånd med i føtex Albertslund.

»Der er en stor glæde ved at kunne give noget videre til andre. Jeg er virkelig stolt over, at så mange kolleger vælger at bruge deres fridag på at glæde andre. Fra vi lukker butikkerne den 23. december, og indtil den allersidste pose er delt ud, vil de knokle på for, at alle der møder op får lidt ekstra juleglæde,« siger Thor Jørgensen.