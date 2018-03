Især den yngre del af befolkningen har smagt plantefars, som er blevet revet væk fra kølediskene i supermarkederne. Foto: Martin Sørensen Foto: Martin Soerensen

Overrumplende interesse for plantefars: Har du prøvet det?

Vestegnen - 18. marts 2018 kl. 07:09 Af Niels Philip Kjeldsen, Søndagsavisen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ligner klassisk hakkekød, men består i virkeligheden af soja, vand, mel og grøntsager. Siden plantefars ramte butikshylderne i starten af året, har forbrugerne i overraskende stor stil forsøgt sig med plantehakkebøffer og plantekødsovs.

18 procent af danskerne har smagt plantefars siden årets start, viser en rundspørge, som YouGov har foretaget for Søndagsavisen.

»Danskerne har været på vild flugt fra kød de seneste år. Rigtig mange har et ønske om at skære ned på deres kødforbrug. Nogle er motiveret af sundhed, nogle af bæredygtighed, andre af dyrevelfærd,« siger Flemming Birch, ekspert i forbrugeradfærd hos Birch og Birch, og uddyber:

»Men så kommer spørgsmålet: Hvad skal vi så spise i stedet? I Danmark tænker vi kødet først, når vi skal lave mad. Så når vi fjerner frikadellerne, sætter fantasiløsheden ind, og så giver vi op. Men plantefarsen opfører sig som frikadellen. Man kan købe og bruge den som almindelig fars. Det er nemt. Man kan gøre, som man plejer, og det har rigtig stor betydning.«

Overrumplet af kunderne Supermarkederne har haft svært ved at følge med kundernes appetit på plantefars. Både Coop og Dansk Supermarked, der driver henholdsvis Fakta, Kvickly, Irma, Brugsen og Bilka, Føtex og Netto, har været overraskede over den store efterspørgsel.

»Vi vidste, at nyhedsinteressen ville være stor, og vi forventede, at vi ville sælge en del i starten. Men at vi skulle gå udsolgt i det omfang, vi gjorde, havde vi ikke forventet, for så havde vi selvfølgelig bestilt mere hjem. Vi blev overrumplet af den store efterspørgsel,« siger Kasper Reggelsen, der er kommunikationskonsulent hos Dansk Supermarked.

Nogenlunde samme udlægning har Lars Aarup, der er analysechef i Coop.

Begge kæder fortæller, at salget fortsat er så godt, at det er over forventning.

»Det er helt normalt, at der er en stor nyhedsinteresse, og at salget så falder stille og roligt og finder et niveau. Men her har vi set, at salget har lagt sig på et niveau, der næsten er det samme som de første to uger, og det er ikke normalt,« siger Lars Aarup.

Han er sikker på, at der kommer meget mere plantekød på butikshylderne.

»Vi ser her et mellemhop, hvor vi kommer til at se en del produkter ligesom plantefars, hvor man laver noget plantebaseret, der ligner kød. Det er nemt for forbrugeren at forstå, hvad det er, og hvad det kan bruges til. Så på sigt vil vi se en plantesteg og alle mulige produkter, som ligner, men ikke er kød,« vurderer Lars Aarup.

Hos Dansk Supermarked har man bedt producenten af plantefars om at opjus­tere produktionen, så der kommer mere på hylderne.

»Det er jo ikke, fordi det her skal udrydde klassisk hakket oksekød, men det flugter godt med tiden. Folk vil gerne det her, så det er noget, vi vil forsøge at udvikle og tilbyde mere af,« siger Kasper Reggelsen.

Fakta: Hvem har smagt plantefars? Aldersgrupper:

18-29 år: 24%

30-39 år: 29%

40-49 år: 18%

50-59 år: 13%

60+ år: 11%

Sjællænderne er gladest for plantefars:

Hovedstaden: 21%

Sjælland: 21%

Nordjylland: 18%

Syddanmark: 14%

Midtjylland: 13%

Kilde: YouGov for Søndagsavisen, 1.011 svar Aldersgrupper:Sjællænderne er gladest for plantefars: