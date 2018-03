Overgreb på børn: Brøndby trækker pris tilbage

Den nu 47-årige dømte mand blev hædret på Brøndby Rådhus i december 2014, og her blev han rost af den daværende borgmester. På det tidspunkt anede ingen, hverken i Albertslund eller Brøndby, at han misbrugte børnene.

»Hædring af kommunens frivillige er helt uforeneligt med de grove overgreb, som den pågældende nu er dømt for og prisen trækkes derfor tilbage af respekt for de berørte og kommunens mange frivillige ildsjæle, som yder et stort og betydningsfuldt arbejde med at skabe oplevelser og fællesskaber for kommunens børn, unge og voksne borgere,« siger Brøndby Kommune i en udtalelse.