Overgreb i børneinstitution: Kommunen har ikke erstatningsansvarlig

Albertslund Kommune har ikke et erstatningsansvar i Rosenly-sagen, siger en ekstern advokatrapport.

Vestegnen - 04. september 2019 kl. 11:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Albertslund Kommune har ikke handlet ansvarspådragende i den forfærdelige Rosenly-sag, hvor der skete en lang række overgreb mod børnene. Det er konklusionen i en advokatrapport, som kommunen har fået udarbejdet. Dermed har kommunen heller ikke noget erstatningsansvar.

I marts 2017 blev en mandlig pædagogmedhjælper varetægtsfængslet for en række overgreb i den tidligere daginstitution Rosenly i Albertslund Kommune og desuden i forbindelse med sit spejderarbejde i Brøndby.

I marts 2018 blev han i Retten i Glostrup dømt til forvaring. I maj samme år blev den dom stadfæstet i Østre Landsret.

Albertslund Kommune har som opfølgning på sagen om overgreb i Børnehuset Rosenly indhentet en vurdering, hvor eksterne advokater har taget stilling til, om kommunen må antages at have pådraget sig et erstatningsansvar. Det er ikke fordi forældre har krævet erstatning af kommunen eller har rejst sager. Det handler alene om, at kommunen ønskede at få undersøgt et eventuelt erstatningsansvar, for at kunne stå ved det af hensyn til forældrene.

Således har advokatfirmaet Norrbom Vinding siden februar 2019 gennemgået alle sagerne. På den baggrund vurderer advokaterne, at Albertslund Kommune ikke har et erstatningsansvar. Af Norrbom Vindings redegørelse fremgår det således:

»Resultatet af vores vurdering er, at Albertslund Kommune - hverken før eller efter det tidspunkt, hvor politiet blev bekendt med sagen - har begået sådanne fejl eller forsømmelser, at der er grundlag for at antage, at kommunen har handlet ansvarspådragende, hverken efter dansk rets almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.«

Albertslund Kommune erkender, at det er en sag, som har været svær på mange måder - ikke mindst for de berørte børn og familier. Siden Albertslund Kommune blev bekendt med den tidligere ansattes overgreb og krænkelser har hjælp til de berørte børn og deres forældre/familier og medarbejdere haft førsteprioritet med kriselinje, psykologhjælp, gruppesamtaler og siden børnefaglige undersøgelser mv. Det har det stadigvæk, siger Albertslunds borgmester Steen Christiansen.

- Som alle ved, har det været en svær og ubærlig sag, hvor der kom flere og flere oplysninger frem undervejs i efterforskningen. I det forløb er der foretaget nogle faglige vurderinger, som kunne være gjort anderledes. Vi tager stadig sagen og de svære følgevirkninger, som den desværre har, meget alvorlig. Det er også derfor, at vi har fået eksterne advokater til at vurdere alle sagerne i forhold til et muligt erstatningsansvar. Hvis vi har en erstatningsforpligtigelse, vil vi stå ved det. At der ifølge advokaterne ikke er et erstatningsansvar, ændrer ikke på, at vi ønsker at støtte og hjælpe dem, der har behov for det - børnene og deres familier, understreger Albertslunds borgmester.