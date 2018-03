Overbevisende sejr: God start på semifinalen

Amager kom bedst fra start. Godt bakket op af et hjemmepublikum, som var så talstærkt at der måtte bæres ekstra stole frem, kom Amager med et godt servepres på 8-5. Amager havde et godt markforsvar og det lykkedes kun nogle få gange for Brøndby-angrebet at trænge igennem. Langsomt kom Brøndby i gang. Først var det Deprece Washington, der begyndte at vinde sine angreb og derefter trådte Trine Kjelstrup i karakter. Efter en start, hvor Trine noget usædvanligt kun havde vundet ét ud af syv angreb, gik hun ind i en stime, som rakte ind i andet sæt, hvor hun vandt ti angreb i træk. Brøndby fik i Deprece Washingtons serv, kontakt ved 12-12 og de to hold fulgtes ad indtil Mette Breuning ved stillingen 18-18 servede Brøndby til en føring på 23-18 og kort efter stod den 25-19.