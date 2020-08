Glostrup Kommune har haft otte tilfælde af coronasmitte den seneste uge. Det betyder, at kommunen er kommet i myndighedernes fokus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Otte corona-smittede gør kommune til hotspot Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Otte corona-smittede gør kommune til hotspot

Vestegnen - 11. august 2020 kl. 11:43 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag kom det frem, at Glostrup Kommune er en af syv kommuner i særligt fokus, når man kigger på antal smittede den seneste uge.

- Vi har ikke haft nogen særlig smitte hen over sommer, så selvom vi er blevet et hotspot med otte smittede, og det ikke lyder af særlig meget, tager vi alle tilfælde alvorligt og undersøger, hvad der sker, fortæller Glostrups borgmester John Engelhardt (V).

I forrige uge havde Glostrup fire tilfælde, og den seneste uge er der altså otte tilfælde. John Engelhardt oplyser, at halvdelen af smitte-tilfældene er i samme familie.

- Derfor er vores skole også inde over og de, som skal sendes hjem, bliver det, ind til de er erklæret smittefri. Vi føler, at vi har rimeligt styr på det, og vi tager det med faglig sindsro, hvilket betyder, at vi tager det seriøst og gør det, der skal til, siger borgmesteren.

Hvor smitten kommer fra, ved han ikke, da det er sundhedsmyndighederne i form af Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smitteopsporingen.

Anderledes geografi I Aarhus er smitten også vokset de seneste uger, og i den jyske storby er det blevet et krav at bære mundbind i den kollektive transport. Om det også sker i Glostrup, vil borgmesteren ikke give et bud på.

- Jeg ved ikke, hvor meget der skal til, før det bliver et krav. Men vores geografi er også anderledes. Vi ligger mere centralt og er et trafikalt knudepunkt og en pendlerkommune og tusindvis af mennesker kommer igennem kommunen hver. Jeg tror personligt, at man skal kigge lidt udover over vores 13 km2, hvis man skal gøre mundbind til et krav, siger John Engelhardt.

Klar med rådgivning I social-, sundheds- og seniorudvalget fortæller udvalgsformand Lisa Ward (S), der også er viceborgmester, at ingen af de smittede er i kommunens ældresektor - hverken hos medarbejdere eller borgere.

Men kommunen er klar til at tage sig af det øgede antal smittede, siger hun.

- Vi er klar med rådgivning til medarbejderne og kan tilbyde isolation, hvis det er nødvendigt. Vi har alle hele tiden været opmærksomme og fulgt med, og kommunen gør, hvad den skal for at hjælpe til. Jeg som formand følger løbende situationen, og vi holder jævnligt møder, og vi gør det, vi kan, siger Lisa Ward.

Glostrup Kommune har i alt haft 188 smittede, og der er lidt over 23.000 indbyggere i kommunen. Det svarer til 813 smittede pr. 100.000 indbyggere, og det er næsthøjst i landet efter Ishøj Kommune, der har 844 smittede pr. 100.000 indbygger.

Generelt er kommunerne på Vestegnen hårdest ramt i den statistik.

Hvorfor det er sådan, kan der kun gættes på - i hvert fald når det kommer til Glostrup Kommune.

- Jeg har spurgt forvaltningen, om der er en tendens. Er det fordi vi bor tæt, eller mange arbejder på hospitalet. Men forvaltningen fortæller, at der ikke er nogen klar tendens. Og personligt har jeg heller ikke oplevet noget. Så det vil kun blive gætterier, hvis jeg siger noget om det, siger Lisa Ward.

De otte smittede den seneste uge svarer til 34,6 personer pr. 100.000 indbyggere. Det er kommuner med flere end 20 smittede den seneste uge, der er i sundhedsmyndighedernes fokus.

De seks andre kommuner er Aarhus, Ringsted, Silkeborg, Nyborg, Solrød og Sorø.