Mille og Mathilde læser hf for ordblinde.

Ordblinde og ressourcestærke

Vestegnen - 09. oktober 2019 kl. 18:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnen HF & VUC, der har afdelinger i Albertslund og Rødovre, har oplevet en stor tilstrømning af ordblinde kursister, som trods deres udfordringer, er enormt ressourcestærke og i den grad bidrager positivt til skolen både fagligt og socialt.

Da Vestegnen HF & VUC i midten af august åbnende dørene for skolens kursister, var det goddag og velkommen til et stort antal nye ordblinde kursister, der havde valgt hf for ordblinde, som er et særligt tilrettelagt hf-forløb. Tilslutningen til hf for ordblinde er i dette skoleår 25 procent større sammenlignet med sidste skoleår. Helt konkret betyder det, at skolen nu har seks hf for ordblinde-klasser.

- Ordblideundervisning er et kerneområde for Vestegnen HF & VUC. Derfor er vi også glade for succesen med vores særlige tilbud til netop disse kursister, fortæller direktør Tue Sanderhage.

Det er ikke kun den store tilstrømning, som skolen kan glæde sig over. Både fagligt og socialt gør de unge på de særlige kurser sig bemærket. De har lavt fravær og en høj gennemførselsprocent. Endvidere oplever langt de fleste at få karakterer i den høje ende af skalaen. Noget som mange af dem ikke har prøvet før, hvilket de oplever som et kæmpe løft og en stor motivation i forhold til deres uddannelse både på skolen og fremadrettet.

Tue Sanderhage fortæller:

- De unge har et særligt sammenhold og de føler sig som en del af et trygt fællesskab, der gør, at de tør tale åbent om deres ordblindhed og de er stolte af det, de kan.

Alexander Pedersen afslutter sin hf til sommer. Han fortæller:

- Jeg lægger ikke længere mærke til at jeg er ordblind. Jeg har fået den rette støtte og gjort brug af diverse it-hjælpemidler, hvilket har resulteret i en meget positiv udvikling særligt i forhold til mit engelsk, siger han.

Alexander har motivationen i top og ser sin uddannelse hos Vestegen HF & VUC som »en investering i livet«.

Skolens ordblinde kursister bidrager også i høj grad til det sociale liv. Alexander deltager blandt andet i den årlige fodboldturnering, men er også aktiv i festudvalget.

- Det at involvere mig i skolens aktiviteter, giver mig ikke alene noget socialt. Det har også styrket mig fagligt, siger Alexander, og han er langt fra den eneste der bidrager.

På søndag tager to andet-års klasser på studietur til Kraköw i Polen. Trods et stramt program, har Mathilde Engmann og Mille Petersen påtaget sig en ekstraopgave. De overtager skolens instagramprofil og vil dokumentere det faglige og sociale indhold på studieturen. Det er anden gang de to piger overtager skolens instagramprofil. De lader sig ikke hæmme af deres udfordringer, men tør være skolens ansigt udadtil og give et billede af livet som studerende set med deres øje.