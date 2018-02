Se billedserie Ord skaber billeder på Herstedlund Skole i Albertslund, takket være 7. klasserne. Foto: Hans Jørgen Johansen

Ord skaber billeder

Vestegnen - 04. februar 2018

Ord er ikke bare ord. Ord kan have forskellige betydninger og danne forskellige billeder, når de læses. Det kan opleves i en ny udsmykning på Herstedlund Skole i Albertslund, som eleverne står bag - i samarbejde med blandt andre indsatte i Herstedvester Fængsel.

»Vær dig selv«.

En af de sætninger, som dannes af ordene på væggen i Herstedlund Skoles kantine. Og det kan forstås på flere måder, forklarer eleverne fra skolens 7. klasser, der står bag den nye udsmykning:

»Det kan læses, som man vil. Det betyder, at man godt kan være sig selv, selv om man er lidt »skør«. Og så betyder det også, at andre gerne må være sig selv - at man skal respektere andre for at være sig selv. Hvis man ønsker at kunne være sig selv, så skal man også respektere, at andre er det,« lyder det fra eleverne.

Et godt eksempel på, at den nye udsmykning på Herstedlund Skole i Albertslund giver plads til både omtanke og eftertanke.

Kunst og læring Udsmykningen er resultatet af et kunstprojekt, der er blevet støttet med et sponsorat på 100.000 kroner fra Lærerstandens Brandforsikring. Projektet er gennemført i et samarbejde med Albertslund Billedskole, med billedkunstner Dorte Østergaard Jakobsen som tovholder. De omkring 65 elever fra Herstedlund Skole har blandt andet været på workshops af tre dages varighed på billedskolen.

Med inspiration fra ungdomsserien Skam, har 7. klasserne på Herstedlund Skole fundet en lang række ord. Vigtige ord, smukke ord, venlige ord. I grupper har eleverne så udvalgt de ord, som skulle anvendes i udstillingen - og de har også skulle tage stilling til, i hvilke rammer ordene skulle stå - i et hjerte, i en taleboble eller i en anden form.

Der er også blevet arbejdet med ord og sætninger i danskundervisningen, og projektet er derfor også et udtryk for samspil mellem kunst og læring.

Indsatte har savet I første omgang blev der lavet skitser i pap - inden den endelige udsmykning skulle udføres i træ. Et krævende arbejde, fortæller billedkunstner Dorte Østergaard Jakobsen: »Vi kunne godt se, at det var et omfattende stykke arbejde at skære alle bogstaver og ord ud i træpladerne. Det skulle foregå med stiksave, så der kom også et spørgsmål om sikkerhed ind i billedet. Et lokalt samarbejde betød, at vi kunne knytte kontakt til Herstedvester Fængsel, så det er indsatte derfra, som har stået for at save ordene ud,« fortæller Dorte Østergaard Jakobsen.

For eleverne har hele forløbet været både sjovt og givende. De har arbejdet i grupper på tværs af de tre 7. klasser på skolen, og der har været gode diskussioner om, hvilke ord der skulle indgå, og hvilke former de skulle rammes ind i.

»Det har været sjovt. Og så har man fået nye venner, fordi grupperne var blandet på tværs af klasserne. Vi har lært at samarbejde,« fortæller eleverne.

Skaber identitet Snakken om ord - og at de kan have forskellig betydning for den enkelte - har også medført, at de unge tænker mere over, hvilke ord de bruger i forhold til andre. Og hvordan ord kan påvirke forskelligt.

»Grin« er et af ordene på væggen. Umiddelbart er det positivt. Men grin er flere ting - for griner man sammen, eller griner man af nogen andre? Eller hvad med ordet »Fred«? Er det fred i modsætning til krig? Er det fred inden i den enkelte person? Er det fred mellem to personer?

Der er plads til masser af fortolkninger, gode snakke og eftertanke.

De øvrige elever på skolen har taget rigtig godt imod 7. klassernes udsmykning. Og den kan også være med til at skabe identitet på skolen. Kantinen er et omdrejningspunkt på Herstedlund Skole, der er resultatet af en skolesammenlægning, med kantinen som noget fælles.

Det er idéen, at den nye udsmykning kan blive hængende permanent på skolen.