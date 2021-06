Optrådte på video: Nu er de kendt af politiet

Der er stor ros til borgerne for at tippe Vestegnens Politi om to mænd, som optrådte på en overvågningsvideo i forbindelse med et indbrud i Hvidovre.

Politiet sendte en efterlysning ud tirsdag formiddag, og nu mener Vestegnens Politi at have sat navne på de to unge mænd.

Indbruddet fandt sted den 28. maj i en villa på Tvingsager i Hvidovre.

Overvågningskameraer i villaen optog under indbruddet, og derfor kunne Vestegnens Politi sende videoklip ud af de to mistænkte.

Politiet fik en del henvendelser, og derfor er de to unge mænd nu blevet identificeret og sigtet for indbruddet. Der venter nu de to unge mænd et retsligt efterspil.

Den særlige indbrudsgruppe i Vestegnens Politi takker borgerne for god hjælp i sagen.

Da de to unge mænd nu er identificeret, har vi fjernet video, fotos og personlige oplysninger i den oprindelige efterlysning.